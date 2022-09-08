HDP ne talep ediyor? Gizli plan ortaya çıktı

Eski Bakan Bülent Akarcalı, katıldığı canlı yayın programında Millet İttifakı ile HDP arasındaki ilişkiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İşte Akarcalı'nın açıklamalarından satır başları:

HDP'Yİ ÇANTADA KEKLİK OLARAK GÖRDÜLER

Ortada aslında bir ittifak yok bir platform var. Gürsel Tekin'in açıklamaları bu platformun ne kadar boş olduğunu gösterdi. Bu masa neye yaradı? Bir algı yaratılmaya çalışıldı ve milletvekilleri seçimlerinde öne çıkabilmek adına bir adım atıldı. HDP'yi de bu işe karıştırmayıp onları çantada keklik olarak görüldü.

HDP KENDİ ADAYININ SİNYALİNİ VERDİ

Gürsel Tekin'in beyanatı bunları ne kadar balon olduğunu ortaya çıkardı. Bu altılı arasında ciddi bir bağ olmadığı ortaya çıktı. HDP'nin bakanlık talebi olmadığını açıklarken, kendi adaylarını çıkarabileceklerinin sinyalini verdi.

HDP NE TALEP EDİYOR?

HDP'nin hedeflerinin ne olduğuna yönelik hiçbir tartışma yapmadılar. HDP'nin isteği belediyelerde özerklik ve muhattap teröristbaşı. Diğer yandan terör suçlarının affı isteniyor. Bu aslında Sevr'in kısmi uygulanması gibi bir şey.

HDP SONRASI PKK DA MEŞRULAŞTIRILMAK İSTENECEK

HDP'nin meşrulaştırılması sonrasında PKK'da meşrulaştırılmaya çalışılacak. Meral Hanım'ın tavrını takdir ettim. Kemal Bey hep yuvarlak şeyler ortaya koyuyor.