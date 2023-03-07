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07 Mart 2023 Salı 08:23:00 - Güncelleme:07 Mart 2023 Salı 08:23:00

Altılı Masa'nın kaos vaat eden metnine tepki: Götüreceği yer siyasi istikrarsızlıktır

Kaynak: Sabah

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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Altılı Masa'nın Türkiye'ye kaos ve istikrarsızlık vaat eden 12 maddelik metinine tepki gösterdi. Destici, 'Asık suratlarla açıklanan 11 maddelik koalisyon protokolünün Türkiye'yi götüreceği yer, siyasi istikrarsızlık ve kaostur.' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki "Liderler Buluşması"na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

ADAY KILIÇDAROĞLU OLDU

Temel Karamollaoğlu, 5 saat süren toplantının ardından Saadet Partisi Genel Merkezi önünde toplananlara hitaben yaptığı konuşmada, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

KOALİSYON METNİ HAZIRLANDI

Adayın ilanının ardından 11 maddelik bir koalisyon metni yayınlandı. Bu metne 12. madde de eklenerek Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun seçilen Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen zamanda ve tanımlanan görevde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacağı kaydedildi.

"TÜRK MİLLETİ BUNA GEÇİT VERMEYECEKTİR"

Sabah'ta yer alan habere göre; Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, koalisyon ortakları tarafından hazırlanan metne sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in suratının asık olmasına da dikkat çekerek "6'lı masanın asık suratlarla açıklanan 11 maddelik koalisyon protokolünün Türkiye'yi götüreceği yer, siyasi istikrarsızlık ve kaostur. İnanıyorum ki; Türk Milleti buna geçit vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

Etiketler : CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Destici Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı

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