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27 Ocak 2023 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:27 Ocak 2023 Cuma 11:00:00

Altılı maşa! Vesayetçi medyanın tek derdi Erdoğan

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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The Wall Street Journal'la başlayan, The Economist, Bloomberg, The Washington Post ve The Guardian'la devam eden skandal manşetler dizisi Almanya'ya uzandı.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere dört aydan daha az bir süre kaldı, Batılı ülkelerde yayın yapan dergi ve gazeteler şimdiden skandal manşetlerle okurlarının karşısına çıkmaya başladı. Amerikan The Wall Street Journal gazetesi, İngiliz The Economist dergisi, Bloomberg yayın organı ve Washington Post gazetesindeki yazıları, son olarak Alman Stern dergisi izledi.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

"Kundakçı Erdoğan" gibi skandal bir kapakla yayımlanan Stern dergisi, "Türkiye Devlet Başkanı iktidarda kalmak için tehlikeli çatışmaları körüklüyor, Almanya da bu çatışmalara dahil" ifadesine yer verdi. 'İlkesizce' gibi skandal ifadelerin kullanıldığı yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan şu cümlelerle hedef alındı: "Batı ve Putin'le müzakere ediyor, NATO'yu hiçe sayıyor ve Suriye'de savaş açıyor. Türkiye Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük uluslararası sahneye oynuyor. Ama evinde iktidarı için kesin olarak savaşmalı." Alman Stern dergisine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi. Çelik, "Cumhurbaşkanımızın barışa odaklı dış politika çizgisi, bunları daha çok rahatsız etmeye devam edecek. Milletimizin yüksek siyasi bilinciyle vereceği kararlar, dış vesayet girişimlerine de tarihin en büyük dersini verecek" dedi.

FOREIGN POLICY'DEN İTİRAF GİBİ ANALİZ

ABD yayını Foreign Policy, İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili analiz yazısında asıl meselenin ABD'de bittiğini ve ABD'nin Suriye'de terör örgütü PKK'ya verdiği desteğin Türkiye ile ipleri gerdiğini bu durumun da güçlü bir NATO birleşimini engellediğine dikkat çekti. Analizde aynı zamanda ABD'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kişisel bir antipatisinin olduğu, hedefte Erdoğan olduğu için de Türkiye ile ilişkileri geliştiremedikleri yorumuna yer verildi.

HADDİNİ AŞAN BAŞLIKLAR! KAZANIRSA NATO'DAN DIŞLANMALI

Amerikan The Wall Street Journal gazetesinde 'NATO'nun Erdoğan'a seçim mesajı' başlıklı yazı yazan John Bolton, Erdoğan'ın seçimleri kazanması halinde Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasını teklif etti.

İngiliz Economist, "Türkiye'de yaklaşan diktatörlük' başlığını kullandı. Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg'de 'NATO Erdoğan'ın genişlemeyi ertelemesine izin vermemeli' başlıklı bir yazı yer aldı.

Bloomberg'deki skandal yazı, Amerikan Washington Post gazetesinde de aynen yayımlandı.

İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, skandal ifadelerin yer aldığı bir analize imza attı. Erdoğan ve hükümetinin hedef alındığı görüş yazısında, "Erdoğan, bir dönem daha göreve gelmeyi hak etmiyor" şeklinde algı operasyonu yapıldı.

İngiliz haber ajansı Reuters, İstanbul bürosu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ifadelerle iş ilanı vermişti.

Etiketler : cumhurbaşkanı erdoğan yabancı basın manşet
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