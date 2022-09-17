‘Altılı masa dağılır” depremi! Kimse masaya aday dayatmasın

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" çıkışından sonra kendi içinde 'HDP' tartışması yaşayan Altılı Masa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun yeni açıklamalarıyla adeta deprem yaşadı. Kuşoğlu, Hürriyet Gazetesi'ne "Aday altılı masanın en büyük partisinden olmalı, bu normal. Karşı çıkan yok. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masada reddedilmesi Türkiye için ne anlama gelir, bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Çalışkan, dürüst, birikimli bir devlet adamı. Buna rağmen olmazsa, 'Alevi olduğu için reddedildi' algısı yerleşecek. Bu durumda karşı çıkarlarsa masa dağılır" dedi.



SAADET PARTİSİ: AĞIR KONU

Konuyu Altılı Masa'nın diğer ortaklarının yetkililerine sordum. Kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Tedirginlik hakim. Saadet Partisi'nden konuştuğum bir yetkili, "Ağır bir konu bu. Ancak liderler arasında çözülebilir" demekle yetindi.

İYİ PARTİ: 'ARTIK SUSUN'

İyi Partili bir yetkili ise, "CHP adına bazı açıklamalarda bir acelecilik, fazlaca particilik ve istişaresizlik algılanıyor. Bence bu algı kaygısı olan seçmenin kaygılarını gidermek yerine artırır. Özenli ve dikkatli olmak lazım" dedi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, çıktığı bir televizyon programında özetle şunları söyledi: "İyi Parti olarak polemiklerin dışında kalmaya çalışıyoruz. İyi Parti'ye yönelik olumsuz hamleler var. İyi Parti olmasaydı Türkiye'deki tablo ne olurdu? İyi Parti sayesinde Ankara, İstanbul gibi Büyükşehir belediyeleri alındı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İyi Parti ve CHP'nin oyları yeterli olabilir, HDP olmadan seçilemez kanaatinde değilim. Sayın Akşener aday olsa, sokakta seçimi rahat alırdı deniyor. Anketlerde aday olmadığı halde Akşener ismi çıkıyor. Çok büyük feragatta bulundu. Millet İttifakı'nın önünü açtı. İyi Parti'nin yükselişi kimseyi rahatsız etmemeli. Tüm partilere sesleniyorum, biraz sussun. Bu kadar büyük sorunlar varken, karşılıklı polemikler içinde bulunmayalım."

ADAY DAYATMASI YANLIŞ

DEVA Partisi milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Öncelikle her şeyin doğru zamanda ve doğru zeminde konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Kamuoyu üzerinden aday dayatmalarını yanlış buluyorum; kim olursa olsun adı zikredilen adaylara da fayda sağlamadığını, aksine zarar verdiği kanaatindeyim" dedi.

ŞANSLI OLAN DOĞRU ADAYDIR

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ da sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı: "Senin adayın benim adayım rekabeti derinleşirse korkarım ki giderek ortak bir uzlaşı noktası bulmak daha da zorlaşır. Parti-lider taassuplarının bir kenara bırakılması gerektiği bir dönemeçten geçiyoruz. Cumhurbaşkanı adayının hangi partiden olduğundan önemli olan hangi adayın kazanacağıdır. Doğru aday Kılıçdaroğlu, Yavaş, A.Şener, E.İmamoğlu değil, bu isimler veya başkaları için de Erdoğan'a karşı en şanslı olan kimse odur. Böyle gidilmezse, yıllardır verilen mücadelenin, dökülen terlerin, ödenen bedellerin boşa gitmesi mümkündür."

CHP'DEN GERİ ADIM

Tüm bu tartışmalar sürerken, CHP'ye yakın bazı yayın organlarında, Kılıçdaroğlu'nun partilileri uyardığı haberleri verildi. Kılıçdaroğlu'nun, parti yöneticilerine, "6 genel başkanın görüşeceği kararlar ile ilgili değerlendirmede bulunulmaması talimatı verdiği" ifade edildi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da sosyal medya hesabı üzerinden "Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, altılı masa ve onu meydana getiren partilerin Sayın Genel Başkanları dışında hiç kimsenin açıklama yapma yetkisi yoktur" açıklaması yaptı.

MASAYA AYAR VERİLİYOR

Gürsel Tekin ile başlayan ve Bülent Kuşoğlu ile devam eden açıklamaların, deyim yerindeyse masaya "ayar verme" olduğu konuşuluyor. Bu açıklamaların Kılıçdaroğlu'nun bilgisi olmadan yapılamayacağı da ifade ediliyor. Özellikle CHP'li Büyükşehir Belediye başkanlarının onların muhatap alınmasına tepki olduğuna işaret ediliyor.

MANSUR YAVAŞ, KILIÇDAROĞLU'NU TARİF ETMİŞ!

Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da gerçekleştiğini zannederek büyük bir gafa imza atan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sözleri, bu defa Mansur Yavaş'ın 4 gün önce yaptığı açıklamalar nedeniyle tekrar gündeme geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sakarya Zaferi'nin 101. Yılında Polatlı'daki şehitlikte düzenlenen programda "Sakarya Meydan Muharebesi dendiği zaman maalesef bu savaşın Adapazarı'nda olduğunu sanıyorlar" demişti. Yavaş'ın bu sözlerini tekrar gündeme getiren Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan, sosyal medyadan "Sayın Yavaş, Kılıçdaroğlu ile bu konuyu konuştunuz mu?" diye sordu.