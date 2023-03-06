Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı belli oldu
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki "Liderler Buluşması"na, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılmıştı.
Toplantı sonrası, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı.
- Kahramanmaraş'ta depremin izleri siliniyor
- Deprem fırsatçılarına geçit yok
- "0,1 oy oranına sahip DP ile aynı pozisyona düştü"
- İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa projelerinin kura çekimleri yeniden başladı
- "Her seçimi kaybetmesiyle tanınır"
- Türkiye'nin Hepsiburadası Uzun Vadeli Destek Sözü Veriyor, ‘Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü' Programını Başlatıyor