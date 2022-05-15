ALTAY'da düğüm çözüldü! Sırada testler ve seri üretim var

ALTAY'da düğüm çözüldü! Sırada testler ve seri üretim var

Reaktif zırhların Javelin gibi tanksavar füzelerine karşı etkisiz olduğunu belirten savunma sanayi uzmanları, Rusya ve Ukrayna arasında savaşta Rusların bu nedenle çok fazla tank kaybettiğine dikkat çekerek tanklarda aktif koruma gerekliğine vurgu yapıyor.

AKTİF KORUMA KRİTİK ÖNEMDE

Sabah'ın haberine göre, Reaktif zırhların Javelin gibi tanksavar füzelerine karşı etkisiz olduğunu belirten savunma sanayi uzmanları, Rusya ve Ukrayna arasında savaşta Rusların bu nedenle çok fazla tank kaybettiğine dikkat çekerek tanklarda aktif koruma gerektiğine vurgu yapıyor.

ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen AKKOR, 360 derecelik tam bir koruma kalkanı oluşturuyor. AKKOR, yüksek teknoloji radarı ile üzerine gelen roket veya tanksavar füzesini çok kısa sürede algılayacak.

Yönlendirilecek fiziksel imha mühimmatı, üzerinde bulunan sensörler yardımıyla yaklaşmakta olan tanksavar tehdidine en yakın olduğu anda patlayarak tehdidi etkisiz hale getirebiliyor.

YERLİ MOTOR ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Öte yandan, ALTAY için yerli motorun geliştirilmesine yönelik çalışmalar da hız kazandı. 2018'de sözleşmesi uygulamaya giren Batu motoru ile tankın ilk prototipi geçtiğimiz aylarda kendini gösterdi.

1500 beygir motor olarak çalışılan ALTAY motorunda transmisyon aşamasına gelindi. Motorun entegre olarak önümüzdeki yıl çalıştırılması planlanıyor.

ÜSTÜN ÖZELLİKLERE SAHİP

Günümüzün ve geleceğin muharebe şartlarına uygun olarak geliştirilen ALTAY ana muharebe tankı üretim projesi, 2018 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ve BMC arasında imzalanan seri üretim sözleşmesiyle temelleri atıldı.

Proje çerçevesinde ana yüklenici rolünü üstlenen BMC, sözleşme kapsamında 250 adet ALTAY tankı üreterek TSK'ya teslim edecek. ALTAY tankı kompozit malzemeden üretilip içinde yeni nesil zırh tipi barındırıyor.

Tankın atış menzili 8 kilometre. 4 kişilik mürettebata (tank komutanı, nişancı, doldurucu, sürücü) sahip olan tankın, ağırlığı 65 ton. Süspansiyon sistemi sayesinde keskin dönüşler ve üstün manevra kabiliyetine sahip olarak tasarlanan ALTAY, 12,7 mm ağır makineli tüfek ve ASELSAN Sarp gibi diğer silahları da içinde barındırıyor.

Yeni bilgisayar teknoloji sayesinde atış kontrol sistemi normal tanklardan daha üstün olduğu belirtiliyor.