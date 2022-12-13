Tüm dünyaya meydan okuyacak!

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii hamlesini, dünya basını da yakından takip ediyor. Özellikle yerli ve milli İHA/SİHA'ların dünyada başarısını ispat etmiş olması Türkiye'yi savunma sanayiinde gözlerin üzerine çevrildiği yer haline getirdi. Bu sefer dış basının gündeminde Altay tankı vardı. Altay tankının 2023 yılından itibaren TSK'nın envanterine gireceği belirtildi.

Bulgarianmilitary'de yer alan haberde, Altay Tankı projesi ele alındı. Altay tankının serüvenine genişçe yer verilen makalede, "Altay projesi bir dizi engel, ambargo ve testlerle uzun zamandır beklenen aşamaya giriyor. İlk aşama, 100 tankın üretimini içeriyor." denildi.

Altay tankının analiz edildiği makalede şu ifadelere yer verildi:

"2023 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri ilk iki Altay tankını teslim alacak. Sonraki 98 tankın üretim bandından inip doğrudan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edileceği için üretimi için önemli veriler sağlanacak. Tank, Türk ordusunun tüm şartlarının karşılandığından emin olmak için bir dizi testten geçecek. Üretici firma ayda sekiz tank üretecek, ancak yaklaşık iki yıl içinde benzer bir üretim oranı bekleniyor.

Güney Koreli şirket Hyundai Rotem, tankın tasarımında ciddi bir rol oynuyor. Altay, Kore K2 Black Panther tankına dayanmaktadır. Daha da önemlisi, Türkiye ve Güney Kore, Altay projesine önemli ölçüde yardımcı olan bir teknoloji transferi konusunda anlaştılar.

Örneğin Türkiye, 120 mm 55 kalibre yivsiz tabanca üretim teknolojisinin teknolojik transferinin yanı sıra zırh paketi teknolojisinin transferi ve performans testini kullanıyor. Ancak yerli silah sanayinin önemi göz ardı edilmemelidir. Dokuz Türk şirketinin yer aldığı proje, Türk sanayisi ve Türk savunması için hayati önem taşıyor.

Başlangıçta, Türk ordusunun 250 tank alması öngörülüyor. Ancak beklentilere göre en az 1.000 adet tank üretilmesi planlanıyor. Resmi olarak 2018 yılında Türk hükümeti tarafından yapılan siparişin değeri yaklaşık 3,5 milyar ABD doları olarak hesaplandı. Katar'ın da Altay'dan 100'ün biraz üzerinde sipariş veren ilk yabancı müşteri olması bekleniyor."

Altay tankının teknik özelliklerine değinilen haberde şu bilgiler yer aldı:

"Altay, 120 mm top ve 12,7 mm / 7,62 mm makineli tüfekle donatılmış uzaktan kumandalı silah istasyonu ile silahlandırılacak. İlk 100 ünite Güney Koreli DV27K 4 uzun stroklu, 12 silindirli su soğutmalı dizel motorla çalıştırılacak, sonrakiler yerel olarak geliştirilen BATU V12 4 kısa stroklu, 12 silindirli su soğutmalı dizel motorla çalıştırılacak. Her iki motor da aynı gücü sağlıyor - 1.500 beygir gücü."