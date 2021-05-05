ALTAY için geliştirildi! Yerli motor ilk kez ateşlendi

ALTAY için geliştirildi! Yerli motor ilk kez ateşlendi

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ALTAY tankı için geliştirilen BATU tank motorunda gelinen son aşamaya ilişkin bilgi verdi.



Demir, paylaşımında, "Savunma sanayiimiz motor teknolojisinde de emin adımlarla hedeflerine ilerliyor. Tank, muhtelif zırhlı araç ve makinalar için BMC Power tarafından geliştirilen 1500 beygir gücündeki ilk motorumuz BATU'nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti. Bizim mühendisler yapıyor." ifadesini kullandı.