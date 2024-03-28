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28 Mart 2024 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:28 Mart 2024 Perşembe 16:00:00

Altan Tan: PKK'nın silahlı mücadeleye devam etmesini isteyenler İmamoğlu'na oy verecek

Kaynak: Star.com.tr

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Eski HDP'li Altan Tan, katıldığı Halk TV programında CHP ile Kandil'in kirli ittifakını bir kez daha gözler önüne serdi. Tan, 'DEM Parti'de mevcut durumun devamını yani PKK'nın silahlı mücadeleye devam etmesini isteyenler Ekrem İmamoğlu'na oy verecek' ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan değişti ancak zihniyet aynı kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturan Özgür Özel, kürsüden terör suçlusu Selahattin Demirtaş'a selam yolladı.

Ardından yerel seçim ittifakı için terör örgütü PKK'nın maşası DEM Parti'nin kapısını çaldı. Kandil'den gelen talimat sonrası kent uzlaşısı adı altında kirli ittifak yapıldı.

İstanbul başta olmak üzere Adana, Mersin ve Balıkesir gibi illerde, CHP ve DEM'in yaptığı ortak mitinglerde teröristbaşı Öcalan sloganları atıldı. Yerel seçime sayılı günler kala DEM'li isimlerin itirafları ile kirli ittifakı kanıtladı.

DEM Parti PM üyesi Ahmet Saymadi, İstanbul'da 22 ilçede CHP listelerinde yer aldıklarını, CHP'li adayın seçilmesi halinde belediye başkan yardımcısının da DEM'li olacağını açıklamıştı.

ESKİ HDP'Lİ ALTAN TAN'TAN KİRLİ İTTİFAK İÇİN İTİRAF GİBİ SÖZLER

Şimdi de Eski HDP Milletvekili Altan Tan, CHP-DEM ittifakıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Tan, kirli ittifakı itiraf ettiği açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: Bir kesim ne pahasına olursa olsun Erdoğan, AK Parti gitsin, İmamoğlu kazansın, hükümet zayıflasın 2028 seçimlerine bir hazırlık yapalım, PKK da eski siyasetlerini devam ettirsin yani silah çatışma devam etsin, 40 yıllık hikaye böyle devam etsin çizgisinde.

DEM Parti'de mevcut durumun devamını yani PKK'nın silahlı mücadeleye devam etmesini isteyenler Ekrem İmamoğlu'na oy verecek.

Etiketler : hdp altan tan halk tv chp kandil pkk dem parti
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