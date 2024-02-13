Alper Gezeravcı TUA'nın yönetim kurulu üyeliğine atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan habere göre, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan habere göre, Alper Gezeravcı TUA'nın yönetim kurulu üyeliğine atandı.
Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atanan diğer isimler ise şöyle;Alper Güzel, Mustafa Arif Karabeyoğlu, Elvan Kuzucu Hıdır, Mustafa Mehmet Nefes, İsmail Doğan.
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