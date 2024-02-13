Resmi Gazete'de yayımlanan habere göre, Alper Gezeravcı TUA'nın yönetim kurulu üyeliğine atandı.

Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atanan diğer isimler ise şöyle;