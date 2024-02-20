Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzay yolculuğunu başarı ile tamamladı. Ülkemize tarihi bir gurur yaşatan Gezeravcı, uzay misyonunda yaşadıklarını ve duygularını 24 TV izleyicisiyle paylaştı.

Aylarca süren hazırlıklar sonrası uçuşa mental, fiziksel ve psikoloji olarak hazır olduğunu ifade eden Gezeravcı, yaşanan hiçbir sürecin sürpriz olmadığını belirtti.

Cumhuriyet'in 100. yılında gerçekleşen büyük bir hedefi başarabilme konusunda motivasyonunun çok yüksek olduğunu vurgulayan Gezeravcı, "Bu hazırlık sürecinde heyecanı ve stresi barındıracak yer yok yoktu" dedi.

Ateşle esnasında yaşadığı duyguyu dile getiren Gezeravcı, "Geri sayımın sıfır noktasına erişmek çok güzeldi. Çünkü fırlatmanın son 45 saniye kala iptal haberini alabilirdik. Normalde F-16 ile uçarken genelde ses kaynağının önünde olduğunuz için dışarıdaki şoku siz hissetmiyorsunuz. Ama burada bünyesinde roketin motorlarını çalışma takatini hissedecek kadar etkileşim gerçekleşiyor. Sıradışı bir andı" ifadelerini kullandı.

Yapılan 13 deney hakkında bilgi veren Gezeravcı, "İcra aşamasını halletmiş durumdayız. Şu anda sonuçları çalışılıyor. Farklı deneylerimizin ilk sonuçlarını Haziran itibariyle almaya başlayacağımızı öngörüyoruz. Daha uzayacak deneylerimiz de var. Bilim insanları bunu uluslararası camiada literatürde iz bırakacak, büyük katkılara sağlayacak sonuçları eriştirmek üzere şu anda çalışıyorlar" dedi.