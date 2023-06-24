ALO 199 "En İyi Müşteri Hizmetleri" ödülünü kazandı
Kaynak: AA
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün resmi danışma hattı ALO 199, 2022'de yaklaşık 9 milyon çağrıyı karşılayarak çağrı merkezi sektörünün dünya çapındaki en büyük organizasyonu kapsamında "En İyi Müşteri Hizmetleri" ödülü kazandı.
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ALO 199'un, 2022'de yaklaşık 9 milyon çağrıyı karşıladığı bildirildi.
Açıklamada, ALO 199'un, 80'den fazla ülkeden 2 bin şirketin katıldığı, çağrı merkezi sektörünün dünya çapındaki en büyük organizasyonu olarak nitelendirilen "ContactCenterWorld.com"un düzenlediği EMEA (Avrupa-Orta Doğu ve Afrika) bölge finallerinde "En İyi Müşteri Hizmetleri" ödülünü kazanarak istikrarlı başarısını altın madalyayla taçlandırdığı belirtildi.
�� ALO 199'a ödül❗️— Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (@TCNufus) June 24, 2023
Contact Center Word EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) Finalleri Organizasyonunda;
ALO 199, en iyi müşteri hizmetleri seçilerek altın madalya kazandı �� @TC_icisleri #HayatınızınHerAnında pic.twitter.com/0nYt6ath6h
- İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan LGBT propagandasına tepki
- ALO 199 "En İyi Müşteri Hizmetleri" ödülünü kazandı
- Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü! "Üzerimize düşeni yapmaya hazırız"
- Meral Akşener, İYİ Parti'de yeniden genel başkan seçildi
- Air Defender tatbikatını tamamlayan Türk Hava Kuvvetleri personeli yurda döndü
- Adalet Bakanı Tunç, stajyer avukatların taleplerini dinledi