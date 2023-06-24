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24 Haziran 2023 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:24 Haziran 2023 Cumartesi 16:30:00

ALO 199 "En İyi Müşteri Hizmetleri" ödülünü kazandı

Kaynak: AA

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün resmi danışma hattı ALO 199, 2022'de yaklaşık 9 milyon çağrıyı karşılayarak çağrı merkezi sektörünün dünya çapındaki en büyük organizasyonu kapsamında "En İyi Müşteri Hizmetleri" ödülü kazandı.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ALO 199'un, 2022'de yaklaşık 9 milyon çağrıyı karşıladığı bildirildi.

Açıklamada, ALO 199'un, 80'den fazla ülkeden 2 bin şirketin katıldığı, çağrı merkezi sektörünün dünya çapındaki en büyük organizasyonu olarak nitelendirilen "ContactCenterWorld.com"un düzenlediği EMEA (Avrupa-Orta Doğu ve Afrika) bölge finallerinde "En İyi Müşteri Hizmetleri" ödülünü kazanarak istikrarlı başarısını altın madalyayla taçlandırdığı belirtildi.

Etiketler : alo 199 müşteri hizmetleri ödül nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü danışma hattı
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