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Almanya'ya 'Eurofighter' resti: "Bizi tehdit etmeyin. Savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı?"
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17 Kasım 2023 Cuma 22:33:00 - Güncelleme:17 Kasım 2023 Cuma 22:33:00

Almanya'ya 'Eurofighter' resti: "Bizi tehdit etmeyin. Savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı?"

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Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında Eurofighter savaş uçağı ile ilgili soruya, ""Bizi bununla tehdit etmeyin. Almanya verir veya vermez, dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerden bunların çalışmasını yaparız, temin ederiz" sözleri ile yanıt verdi.

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeği öncesinde ortak basın toplantısında konuştu.

Başkan Erdoğan, Eurofighter savaş uçaklarına ilişkin soruya ilişkin"Eurofighter konusunda Almanya verir veya vermez. Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerden bunların çalışmasını yaparız, temin ederiz. Şu anda insansız savaş uçakları noktasında da Türkiye önde gelen ülkelerden bir tanesi durumuna gelmiştir. Bir basın mensubu olarak, bizi bununla tehdit etmeyin. Bize öyle sorular sorun ki bu sorular vicdani olsun, insani olsun, cevaplarını da biz size o şekilde verelim." ifadelerini kullandı.

Etiketler : BAŞKAN ERDOĞAN ALMANYA REST SAVAŞ UÇAĞI
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