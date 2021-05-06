Almanya'dan çarpıcı Türkiye açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas görüşme gerçekleştirdi.



Bakan Çavuşoğlu, ikili ilişkileri, bölgesel konuları, Türkiye - AB ilişkileri, Libya, Afganistan'dan çekilme süreci ve Filistin gibi konuları görüştüklerini belirtti.

Heyetler arası gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Çavuşoğlu, "AB'nin somut adımlar atması gerekiyor, Gümrük Birliği güncellenmeli" ifadelerini kullandı.

Maas, burada yaptığı konuşmada, "Almanya olarak her zaman Türkiye ile yapıcı bir ilişkiyi savunuyoruz. Türkiye, NATO içinde çok önemli bir müttefikimiz. Almanya bunu her zaman vurguladı. Gelecekte de çok büyük önemi olacaktır." dedi.

Maas, "Türkiye-AB ilişkileri için geçen sene zor bir yıldı. Bu sene daha iyi bir yıl olacağa benziyor." diye konuştu.