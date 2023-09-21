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Almanya'daki büyük vurgunda yeni detaylar ortaya çıktı! Soygunun kilit ismi 'Blondi-sarışın'
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21 Eylül 2023 Perşembe 07:40:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 07:40:00

Almanya'daki büyük vurgunda yeni detaylar ortaya çıktı! Soygunun kilit ismi 'Blondi-sarışın'

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Almanya Bremen'de, çalıştığı şirketin 8 milyon erosunu (230 milyon lira) çalarak kayıplara karışan Yasemin Gündoğan'ın izi, uluslararası dedektiflerce aranmaya devam ediyor. Gündoğan'ı bulmak için 4 İspanyol dedektif çalışmalarını sürdürürken, yeni detaylar ortaya çıktı.

Almanya'nın Bremen kentinde çalıştığı şirketten 8 milyon euro çalarak kayıplara karışan Yasemin Gündoğan'ı bulmak için 4 İspanyol dedektif çalışmalarını sürdürürken, yeni detaylar ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre Yasemin Gündoğan'ın para transferi için kullandığı jetlerin, İzmir'de kurdukları çağrı merkezleriyle yüzlerce yaşlı Alman vatandaşını dolandıran şebekenin kullandığı jetlerle aynı olduğunu belirledi.

Yasemin Gündoğan'a yardım eden kişinin Almanya'da "polis üniforması ile dolandırıcılık" suçundan aranırken Türkiye'ye kaçan Yiğit Tufan olduğu ortaya çıktı.Tufan'ın ayrıca Yasemin Gündoğan'a yardım ettiği iddiasıyla Almanya'da tutuklanarak cezaevine gönderilen Büşra Satılmış'ın erkek arkadaşı olduğu belirlendi.

LAKABI "SARIŞIN"

Dedektifler, yaptıkları araştırmada Tufan'ın, İzmir'de kurdukları çağrı merkezleriyle yüzlerce yaşlı Alman vatandaşına kendilerini polis, savcı ve hakim gibi tanıtarak dolandıran şebekenin üst düzey yöneticisi olduğunu tespit etti.İzmir'de 2020 yılında düzenlenen 35 kişinin gözaltına alındığı operasyondan kaçmayı başaran blondi (sarışın) lakaplı Tufan'ın telefon dolandırıcılığı yöntemiyle elde ettiği yaklaşık 1 milyon Euro'yu ticari havayolu taşımacılığıyla Türkiye'ye soktuğu tespit edildi.Yasemin Gündoğan ile ortak hareket ettiği belirlenen Yiğit Tufan'ın mal varlığı da dudak uçuklattı.

Yapılan araştırmada Tufan'ın 2019 model Lamborghini marka spor otomobil, Bodrum Gündoğan'da dubleks villa, Bodrum Çeşme'de 2 adet restoran, İzmir Folkart Towers'da bir restoranı olduğu belirlendi.

2020 yılından bu yana İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından aranan Yiğit Tufan hakkında Almanya'da yaşanan soygunla ilgili de yakalama kararı çıkarıldı.

Etiketler : Sabah Almanya 8 milyon euro
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