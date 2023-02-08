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08 Şubat 2023 Çarşamba 15:55:00 - Güncelleme:08 Şubat 2023 Çarşamba 15:55:00

Almanya'da yaşayan gurbetçilerin topladığı yardım malzemeleri Türkiye'ye getirildi

Kaynak: AA

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Almanya'da yaşayan Türklerin depremden etkilenenler için topladığı yardım malzemeleri Türkiye'ye ulaştırıldı.

Bavyera eyaletindeki Sonthofen Oberallgäu kasabasından gelen araçlardaki malzemeler, Edirne Valiliği öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki yardım noktasına indirildi.

Almanya'dan gelen Fahri Şahan, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından depremzedelere yardım için kampanya başlattıklarını söyledi.

Kısa sürede çok sayıda yardım malzemesi toplandığını belirten Şahan, "Dün akşam yola çıktık. Topladığımız malzemeleri getirdik. Almanya'da depolarımız doldu. Bunları indirip onları alıp tekrar geleceğiz. Bebek bezi olsun, battaniye olsun, giyecek olsun hepsi var. Büyükler için de getirdik." dedi.

Almanya'dan gelen Tekin Şentürk de 2 araç ve 4 şoförle yola çıktıklarını, yetkililerin kendilerini Kapıkule Sınır Kapısı'nda karşıladığını anlattı.

Deprem nedeniyle üzgün olduklarını ifade eden Şentürk, "Gerçekten acımız çok büyük. Elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Almanya'da öyle bir seferberlik oldu ki müthiş bir kenetlenme oldu. Yardım malzemesi topladığımız depolarımız doldu, bir depo daha açtık. İki tır yardım malzemesi buraya getirilmek için orada duruyor."

TAKSİCİLER SEFERBER OLDU

Edirne'deki taksiciler de vatandaşların deprem yardımlarını ücretsiz taşıyor.

Taksici Tuncay Aydın, deprem nedeniyle zor günler yaşandığını vurgulayarak, "Elimizden geleni yapıyoruz. Bize bu görev verildi yapıyoruz, başka görevler verirlerse onlara da hazırız. Ne gerekiyorsa tüm Türkiye depremzedelerin yanında." dedi.

Öte yandan, Edirne'de yaşayan Tuğba Çetin Özgür de depremde Malatya'daki evleri hasar gören ailesini bekliyor.

Özgür, Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki yardım noktasına gıda ve giyecek yardımı getirdi, burada yardımların paketlenmesine de yardımcı oldu.

Yardım kampanyasına destek olan Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ın eşi Dilek Kırbıyık, Özgür'den ailesi hakkında bilgi aldı.

Özgür, annesi, kardeşi ve akrabalarının Malatya'dan Edirne'ye gelmek için yola çıktığını ifade etti.

EDİRNE'DEN 10 TIR YOLA ÇIKTI

Öte yandan, Edirnelilerin destekleriyle toplanan yardımlar, deprem bölgesine sevk ediliyor.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin başlattığı yardım kampanyası kapsamında 10. tır yola çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirnelilerin yardımlarını Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarına getirdiğini belirtti.

Belediye ekipleri ve gönüllü personel tarafından tasnifi yapılan malzemelerin kolilere konduktan sonra tırlara yüklendiğini aktaran Gürkan, "Yardımların güvenli bir şekilde bölgeye ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz. Yardımlar tırlara yüklendikten sonra ekiplerimiz tarafından mühürleniyor. AFAD'ın koordinasyonunda bölgeye dağıtılıyor." ifadelerini kullandı.

Gürkan, yardım kampanyasına destek vermek için vatandaşların talepte bulunduğunu, koordinasyonu sağlamak için "Edirne Gönüllüsü" uygulamasını başlattıklarını belirtti.

Bu arada Kahramanmaraş Elbistan'da kurulan çadır kentte bulunan Edirne Belediyesinin mobil ikram aracından vatandaşlara sıcak çorba, çay ve kek ikramında bulunuluyor.

Etiketler : kahramanmaraş deprem almanya yardım malzemeleri gurbetçi

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