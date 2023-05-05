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05 Mayıs 2023 Cuma 00:21:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2023 Cuma 00:21:00

Almanya'da yangın: Biri çocuk iki kişi yaşamını yitirdi

Kaynak: AA

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Almanya'nın kuzeyinde bulunan Schleswig-Hostein eyaletinin Flensburg kentindeki binada çıkan yangında biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti.

Almanya'da binada çıkan yangında biri çocuk iki kişi yaşamını yitirdi.

Flensburg Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ölenlerin kimliklerine ilişkin henüz bilgi verilemediği belirtilerek, yangında çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Alman Haber Ajansı DPA ise yaralı sayısını 9 olarak duyurdu.

Haberde yetkililerin bölge sakinlerinden kapı ve pencereleri ile havalandırma ve klimalarını kapatmalarını istediği bildirildi.

Henüz çıkış sebebi belli olmayan yangın nedeniyle çatı katının çökme tehlikesi bulunan binada 40 kişinin yaşadığı belirtildi.

Etiketler : almanya yangın Schleswig
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