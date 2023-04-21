VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Köşk - Ödemiş Karayolu projesinde çalışmalar başlıyor
Deniz Kuvvetleri'ne bağlı gemilerden liman ziyareti
Batarya fabrikasının temelleri atılacak
ABD'de bayram namazı heyecanı
Akşener ve İmamoğlu'na tepki... Türbeye ayakkabı ile girdiler
Türkiye geliştirdi! ''Sıra dışı bir silah taşıyacak''
21 Nisan 2023 Cuma 20:13:00 - Güncelleme:21 Nisan 2023 Cuma 20:13:00

Almanya'da ulaşıma grev engeli

ABONE OL

Almanya'da demir yolu çalışanlarının grev kararı alması sebebiyle tren istasyonlarında seferler yapılamadı. Öte yandan Düsseldorf, Köln/Bonn, Hamburg havalimanlarında dün başlayan ve bugün sonra erecek güvenlik personelinin grevi sebebiyle yüzlerce uçak seferi iptal edildi.

Almanya'da Demiryolu Çalışanları Sendikasının (EVG) ücret artışı talebiyle düzenlediği uyarı grevi sebebiyle tren seferleri yapılmadı.

Alman Demir Yolları (Deutsche Bahn) tarafından yapılan açıklamada, yolcuların çoğunun greve hazırlıklı olduğu belirtilerek, "Tren istasyonları neredeyse boş kaldı." ifadesi kullanıldı.

Bugün yapılan grevden dolayı dün gerçekleştirilen seferlerde trenlerin daha dolu olduğu aktarılan açıklamada, grevin etkisinin bu akşama kadar süreceğinin tahmin edildiği belirtildi.

EVG, yüksek enflasyona karşı işverenleri daha iyi ücrete zorlamak için demir yolu çalışanlarını bugün yerel saatle 03.00'den 11.00'e kadar süren 8 saatlik uyarı grevine çağırmıştı. Alman Demir Yolları ise seferlerin tekrar yerel saatle 13.00'te başlayabileceğini duyurmuştu.

EVG, Deutsche Bahn'ın yüzde 5 maaş artışı ve bir defaya mahsus 2 bin 500 avro ödeme içeren ücret artışı teklifini reddetmiş ve 230 bin çalışanın ücretlerine yüzde 12 zam veya ayda en az 650 avro daha fazla ücret talep etmişti.

Deutsche Bahn ile EVG arasında bir sonraki toplu sözleşme görüşmelerinin 25 Nisan'da yapılması planlanıyor.

HAVALİMANLARINDAKİ GREV BUGÜN DE DEVAM EDİYOR

Öte yandan Düsseldorf, Köln/Bonn, Hamburg havalimanlarında dün başlayan ve bugün sonra erecek güvenlik personelinin grevi sebebiyle yüzlerce uçak seferi iptal edildi.

Köln/Bonn Havalimanı'nda 170, Duesseldorf'ta da 160 uçak seferinin iptal edildiği, Hamburg'da hiçbir sefer yapılmadığı belirtildi.

Stuttgart Havalimanı'ndan yapılan açıklamada ise Verdi Sendikasının güvenlik görevlilerine bugün grev çağrısı yapması sebebiyle herhangi bir uçağın havalimanından kalkmadığı, gelişlerin ise mümkün olduğu aktarıldı.

Verdi Sendikası işverenler ile yaptığı toplu sözleşme görüşmelerinde güvenlik personeli için gece ve tatil günü mesaisi için ücret artışı talep ediyor.

Etiketler : almanya grev ulaşım
Evini yeniledi

Evini yeniledi
Ünlü çiftin boşanma kararı sonrası imalı paylaşım

Ünlü çiftin boşanma kararı sonrası imalı paylaşım
İzmir'de müzik kampına girdi

İzmir'de müzik kampına girdi
Yaralara Yeşilçam desteği

Yaralara Yeşilçam desteği
Setlere dönecek

Setlere dönecek
Şeker Fareler'e ses verdi

Şeker Fareler'e ses verdi
Projeler buluşması

Projeler buluşması
Ali, babaya benziyor

Ali, babaya benziyor
Roman 2 oldu

Roman 2 oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX