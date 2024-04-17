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Almanya'da rüşvetle "ülkede oturma izni sağlayan" kaçakçılık çetesi çökertildi
17 Nisan 2024 Çarşamba 20:26:00 - Güncelleme:17 Nisan 2024 Çarşamba 20:26:00

Almanya'da rüşvetle "ülkede oturma izni sağlayan" kaçakçılık çetesi çökertildi

Kaynak: AA

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Almanya'da 8 eyalette aralarında iki hukuk firmasının da bulunduğu 101 konut ve işyerine düzenlenen operasyonlarda, rüşvetle "ülkede oturma izni sağlayan" bir kaçakçılık çetesinin çökertildiği bildirildi.

Polisin yaptığı açıklamada, yıllardır süren teknik takip sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan operasyonlarda, bini aşkın polisin görev aldığı kaydedildi.

Düsseldorf Savcılığının kararıyla oturma izni sağlayan söz konusu çetenin üyesi olduklarından şüphelenilen çok sayıda kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Aralarında iki avukatın da bulunduğu çete üyelerinin, yaklaşık 350 zengin Çinliye 30 bin ile 368 bin avro arasında değişen ücretler karşılığında, Almanya'da kalıcı oturma izni sattıklarından şüpheleniliyor.

Çoğunluğu Çinli olan müşteriler arasında Umman ve Güney Afrikalıların da bulunduğu ifade edildi.

Oturma izinlerinin, Kerpen ve Solingen şehirlerinin yanı sıra Rhein-Erft bölgesi ve Düren ilçesindeki göçmenlik bürolarından verildiği belirtildi.

Operasyonda göz altına alınan avukatların oturma izni vermeleri için göçmen bürosu çalışanlarına rüşvet verdikleri düşünülüyor.

Etiketler : Almanya rüşvet oturma izni operasyon
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