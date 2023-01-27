Almanya'da görülen davanın iddianamesinde çarpıcı ifadeler: DHKP-C'nin amacı Türkiye'yi yıkmak

Almanya'da terör örgütü DHKP-C'nin, biri ülke sorumlusu olduğu belirtilen üç üst düzey yöneticisi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, geçen yıl mayıs ayında düzenlenen operasyonlarda yakalanan ve tutuklanan Türk uyruklu Özgül E. ve İhsan C. ve Alman vatandaşı Serkan K.'nın Almanya'da "yabancı terör örgütü" olarak kabul edilen DHKP-C'ye üye olmaktan yargılanmaları talep edildi. Federal Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede DHKP-C'nin Türkiye Cumhuriyeti devletini silah zoruyla yıkıp yerine kendi kontrolü altında bir rejim getirmeyi hedeflediği bilgisine yer verildi.

SÖZDE BÖLGE SORUMLUSU

Serkan K.'nın DHKP-C'nin Almanya ve Avrupa yöneticilerinin talimatlarının uygulanmasını sağladığı ve bu kişilere bizzat rapor verdiği belirtilirken, "Kuzey Bölge Sorumlusu" olarak örgüte finansman sağlanması ve yönlendirilmesi, DHKP-C üyelerin eğitilmesini sağladığı da vurgulandı.