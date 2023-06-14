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14 Haziran 2023 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:14 Haziran 2023 Çarşamba 18:00:00

Almanya'da eczacılar ücret artışı gösteri yaptı

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Almanya'nın çeşitli kentlerinde eczacılar, ücret artışı ve bürokrasinin azaltılması talebiyle gösteri yaptı.

Başkent Berlin'de Alman Eczacılar Dernekleri Birliğinin (ABDA) çağrısıyla Potsdamer Meydanı'nda toplanan eczacılar, buradan Sağlık Bakanlığına, ardından da Ekonomi Bakanlığına yürüdü.

Üzerinde, "Eczaneleri tasarruf ederek batırmak-Bizimle değil", "Hükümet bizi duvara toslatacak", "Silahlar için milyarlar, ilaçlar için sıfır avro" ve "Biz çabalıyoruz, hükümet bizi yarı yolda bırakıyor" yazan pankart ve döviz taşıyan eczacılar, "Siz, bizim kazancımızı çaldığınız için buradayız ve sesimizi çıkarıyoruz." şeklinde slogan attı.

ABDA Başkanı Gabriele Regina Overwiening, Alman hükümetinin ülke çapında gelecekte de halkın ilaçlara ulaşabilmesini sağlaması gerektiğini belirterek bunun için eczacılara daha fazla ücret ve karar verme yetkisi verilmesi, daha az bürokrasi içeren bir bakış açısının geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Alman Eczacılar Sendikası Eş Başkanı Andreas May, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarruf ederek eczaneleri batırmak yerine eczanelere değer verilmesi gerektiğine işaret ederek "Uzun yıllardır devam eden tasarruf politikası etkisini gösteriyor. Maalesef yerinde hizmet veren sadece yaklaşık 18 bin eczane kaldı. Bir eczane kapandığında o bölgenin büyük bir bölümüne ilaç sağlanamıyor." değerlendirmesini yaptı.

"ADİL BİR ÜCRET ALMAK İÇİN EYLEM YAPIYORUZ"

Gösteriye çok sayıda eczacının katıldığını aktaran May, "Bu, birliğimizi ve siyaseti sarsmamız gerektiğini gösteriyor. Halk arkamızda." dedi.

Eyleme katılan eczacı Karsten Kiepert, reçeteyle sağlanan ilaçlar için eczacılara verilen ücretlerin 10 yıldır artmadığını belirterek "Adil bir ücret almak için eylem yapıyoruz." diye konuştu.

Eczacıların bu yürüyüşte dayanışma içinde olduklarını gösterdiklerini vurgulayan Kiepert, "Berlin'de hemen hemen tüm eczaneler kapalı. Bu, hepimizin boğazımıza kadar battığımızı gösteriyor. Eczaneler kapanıyor. Kiralar, işçi ücretleri artıyor. Tek artmayan ücretler. Bu olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

"İLAÇ TEDARİKİ KÖTÜ"

Grevden ötürü halkın acil durumlarda ilaç temin edebilmesi için açık tutulan Arminus Eczanesini işleten Karsten Krause de eczacılara verilen ücretlerin artırılmaması nedeniyle ülke genelinde bugün eczanelerin kapalı olduğunu belirterek "Bürokrasi sürekli artıyor. Sürekli belgeleri doldurmak zorunda olduğumuz için hastalarımıza bakamıyoruz. İlaç tedariki kötü. Hemen hemen hiç mal alamıyoruz. Bunların karşılığı siyasetçiler tarafından verilmiyor." ifadelerini kullandı.

Eczacılar, Berlin dışında ülkenin birçok kentinde de protesto gösterileri yaparken ülke genelinde eczacıların "protesto günü" sebebiyle eczaneler kapalı tutuldu. Sadece acil durumlar için nöbetçi eczaneler açık kaldı.

Etiketler : ALMANYA ECZACILAR İLAÇ GÖSTERİ
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