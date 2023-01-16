VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İddialar doğrulandı! Yeni ittifak geliyor
Cenazesi karıştı, cesedi yakıldı... Skandaldan cinayet çıktı
Sibirya soğukları kapıda! Türkiye donacak
EYT'de süre sınırı yok! Kaçıranlar dikkat: Üzülmeyin
İşçi dövüldü 'Bay Kemal' izledi
Yük gemisi Boğaz'da karaya oturdu
İBB'de yeni skandal! Bakan Soylu: Bu ahlaksız teklif doğru mu?
Mert için Merve hataydı!
Huzursuz bacak sendromunu hafifletecek 7 öneri
Vitamin takviyeleri fayda değil zarar verebilir
Çocuklarda dil gelişimi, oyun oynayarak artar
Kirli hava da hastalıkları artırıyor
Bakan Akar'dan İngiltere'ye resmi ziyaret
Pençe-Kilit Harekatı'yla bölge emniyete alındı
Bartın'daki maden kazasına ilişkin fezleke hazır
Başkan Erdoğan: Böyle memleket mi yönetilir?
Türkiye'den Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Yaklaşık 1 yılda geliştirildi, göreve başlıyor... Türkiye için bir ilk!
Yumurta kabuğuyla rekor hazırlığı
Yağmur için "Çomçalı Gelin" etkinliği
Gören gözü beyaz bastonu
Levrek tavan, mezgit dip
YouTube televizyona rakip olacak
Ailece doğa keyfi
16 Ocak 2023 Pazartesi 08:17:00 - Güncelleme:16 Ocak 2023 Pazartesi 08:17:00

Cenazesi karıştı, cesedi yakıldı... Skandaldan cinayet çıktı

ABONE OL

Almanya'da, adli tıpta cesedi karıştırıldığı için yakılan Abdülkadir Sargın'ın cinayet kurbanı olduğu ortaya çıktı. Hannover Savcılığı, katil zanlısının Sargın'ın oğlu olduğunu açıkladı.

Almanya'da beyin kanaması sonucu ölen Abdülkadir Sargın'ın, adli tıp kurumunda cesedi bir Alman'ın cenazesi ile karıştırıldı. Sargın'ın cenazesinin Alman sanılarak yakıldığı haberi gelince ailesi büyük şok yaşadı. Skandalın ardından ikinci bir şok daha yaşandı. Savcılık incelemesinde Sargın'ın oğlu tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı.

KAFASINA SERT CİSİMLE VURMUŞ

Sabah'ta yer alan habere göre 13 Aralık 2022'de eve sarhoş gelen oğlu Hasan Sargın (37) yemek sofrasına oturmak istedi. Bunun üzerine 71 yaşındaki baba Abdülkadir Sargın ile arasında tartışma çıktı. Abdülkadir Sargın'ın oğlundan evi terk etmesini istemesi üzerine Hasan Sargın'ın babasının kafasına sert bir cisimle vurduğu kaydedildi.

Hastaneye kaldırılan baba Abdülkadir Sargın, 14 Aralık'ta beyin kanamasından öldü.

YANLIŞ CENAZE YAKILDI

Abdülkadir Sargın'ın cenazesi vefattan bir gün sonra otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Otopsinin ardından cenaze nakil firmasına Sargın'ın cenazesi diye başka bir cenaze teslim edildi. Ailesi yıkama işlemi sırasında cenazenin babalarına ait olmadığını gördü.

Aile, adli tıp kurumuna gidince, cenazelerin karıştığı ortaya çıktı. Aileye 81 yaşındaki bir Alman'ın cenazesini teslim eden kurum, Sargın'ın cenazesinin yakıldığını açıklamak zorunda kaldı. Aile bunun üzerine babalarının küllerini alıp Stöcken Müslüman Mezarlığı'nda toprağa verdi. Sargın ailesi, konuya ilişkin açıklamada bulunmazken, babasının ölümüne neden olduğu belirtilen Hasan Sargın'ın psikolojik sorunlar yaşadığı, klinikte kaldığı ortaya çıktı.

Olay günü klinikten izinli eve gittiği, olaydan sonra tekrar kliniğe döndüğü öğrenildi.Cenaze törenine katılan Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Abdülkadir Sargın'ın diğer oğlu Kerem ile kızı Ayşegül'e başsağlığı dilemişti.

Etiketler : Almanya Abdülkadir Sargın' Sargın
Begüm Öner: Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz

Begüm Öner: Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz
Şiddete karşı!

Şiddete karşı!
Babası için dua istedi

Babası için dua istedi
Yalıdan çıktılar

Yalıdan çıktılar
Korkusunu yendi, köpek sahiplenecek

Korkusunu yendi, köpek sahiplenecek
Aile boyu keyifleri yerinde

Aile boyu keyifleri yerinde
Esra Bilgiç kadın kahramanı oynamak istiyor

Esra Bilgiç kadın kahramanı oynamak istiyor
Kadınların eline su dökemeyiz!

Kadınların eline su dökemeyiz!
Setleri özlemişim

Setleri özlemişim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX