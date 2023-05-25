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25 Mayıs 2023 Perşembe 15:13:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2023 Perşembe 15:13:00

Almanya ve Belçika'daki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi

Kaynak: AA

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Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için Almanya'nın Berlin, Hamburg ve Hannover seçim bölgeleri ile Belçika'da kullanılan oy pusulaları uçakla Türkiye'ye gönderildi.

Berlin, Hannover ve Hamburg'da 20-24 Mayıs'ta kullanılan oylar, kara yoluyla Berlin-Brandenburg Havalimanı'na getirildi.

Oy pusulalarının bulunduğu torbalar, söz konusu bölgelerdeki saklama ve ulaştırma komisyonu üyeleri tarafından Türkiye'den gelen oy torbaları nakil komisyonuna teslim edildikten sonra kargo konteynerlere konuldu.

Konteynerler daha sonra Türk Hava Yolları (THY) uçağının kargo bölümüne yüklendi.

Bu sırada, Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök, Hannover Başkonsolosu Özge Kaya ve Hamburg Başkonsolosu Emine Derya Kara da hazır bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yetkilisi Mesut Murat Yanardağ, Almanya, Danimarka, İsveç ve İngiltere'den oyları alarak Türkiye'ye döneceklerini kaydetti.

Berlin Başkonsolosu Yücekök, ikinci tur 5 günlük seçim süresince görev yaptıklarını belirterek, "Bugün Berlin, Hannover ve Hamburg'da kullanılan oyları Türkiye'ye gönderiyoruz. 28 Mayıs günü Türkiye'de eşzamanlı sandıklar açılarak sayımı yapılacak. Katılan vatandaşlarımıza demokratik süreç için teşekkür ediyoruz." dedi.

Uçağa Berlin'den Hannover'den ve Hamburg'dan yaklaşık 158 bin oy yerleştirildi.

Uçak, Berlin'in ardından, Danimarka'nın başkenti Kopenhag, İsveç'in başkenti Stockholm ve İngiltere'nin başkenti Londra'ya uğrayacak ve bu ülkelerde kullanılan oy pusulalarını da alarak Ankara'ya gidecek.

Almanya'nın diğer bölgelerinde kullanılan oylar ise bugün Köln ve Münih'ten uçakla Türkiye'ye gönderilecek.

Belçika'da kullanılan oylar da Türkiye'ye doğru yola çıktı

Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Belçika'da kullanılan oylar, Türkiye'ye götürülmesi için Almanya'nın Köln kentine gönderildi.

Belçika'da başkent Brüksel, Anvers ve Hasselt kentlerinde kurulan sandıklarda kullanılan oylar, dün gece oy kullanma işleminin bitmesinin ardından bugün Dışişleri Bakanlığının diplomatik torbaları içinde araçlara yüklenerek Köln'e sevk edildi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Umut Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den Köln'e gelen uçağın, oy pusulalarının bulunduğu torbaları Türkiye'ye taşıyacağını söyledi.

Deniz, "Belçika'da yerleşik vatandaşlarımıza da demokratik haklarını kullanarak ülkemizde süreçlere katkıda bulundukları için ayrıca şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Seçimin ikinci turuna katılımın kendilerini çok memnun ettiğini vurgulayan Deniz, "Birinci tura kıyasla vatandaşlarımızın sandığa katılım oranını artırdıklarını gördük. Rakamlar kesin olmamakla beraber katılımın yüksek olduğunu tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Belçika'da Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için 20-24 Mayıs'ta oy kullanıldı.

Etiketler : Berlin Belçika Cumhurbaşkanı Seçimi
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