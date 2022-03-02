Almanya Türkiye'yi 'risk' olmaktan çıkardı

Almanya "riskli bölgeler" listesini güncelledi! Türkiye'yi 'risk' olmaktan çıkardı
Kaynak: AA
Almanya koronavirüs salgınında "riskli bölge" ilan ettiği 62 ülkeyi listeden çıkardı. Bu ülkeler arasında Türkiye de var.
Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI), Sağlık, Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarıyla hazırladığı riskli bölgeler listesini güncelledi.
LİSTEDE 62 ÜLKE VAR
Güncellemeye göre, yarından itibaren aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 62 ülke "yüksek riskli bölge" kapsamından çıkartıldı.
RKI, karara gerekçe olarak, virüsün Omicron varyantının tehdit edici bir hastalığa sebebiyet verme durumunun az olmasını gösterdi.
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