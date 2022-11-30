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30 Kasım 2022 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:30 Kasım 2022 Çarşamba 18:00:00

Almanya göç yasasını temelden modernize edecek

Kaynak: AA

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Almanya'da mevcut göç yasası, istihdam konularında modernize edilecek.

Berlin'de toplanan Bakanlar Kurulu, üçüncü ülkelerden vasıflı iş gücü göçüne ilişkin kilit noktaları kabul etti.

Buna göre, Almanya, yurt dışından ülkeye daha fazla işçi çekmek amacıyla giriş ve mesleki niteliklerin tanınmasına ilişkin kuralları kolaylaştıracak.

Konuya ilişkin basına açıklama yapan İçişleri Bakanı Nancy Faeser, modern bir göç yasasına acilen ihtiyaç bulunduğunu belirterek, "Yabancı vasıflı işçilerin Almanya'ya daha kolay gelebilmeleri için modern bir göç yasası oluşturma fırsatını değerlendiriyoruz. Buna acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Korona krizi, sanayiden el sanatlarına ve bakım hizmetlerine kadar pek çok sektördeki personel açığını büyük ölçüde artırdı." dedi.

Faeser, vasıflı işçilerin Almanya'ya hızlı şekilde gelebilmelerini ve avantajlı bir başlangıç yapabilmelerini istediklerini dile getirerek, "Bu konudaki bürokratik engelleri kaldırmak istiyoruz. Eğer insanlar mesleki deneyimlerini ya da kişisel potansiyellerini beraberlerinde getirirlerse, Almanya'da daha ileri nitelikler kazanmalarını ve iş gücü piyasamızda bir yer edinmelerini mümkün kılacağız." ifadelerini kullandı.

Ülkede bakım hizmetinden yazılıma kadar pek çok branşta kalifiye elemana ihtiyaç olduğunu kaydeden Faeser, kilit noktaların hayata geçirilebilmesi için kısa vadede somut bir yasa tasarısı sunacaklarını bildirdi.

Çalışma Bakanı Hubertus Heil ise "Almanya'nın gelecekte tüm yardım ellerine ve zeki beyinlere ihtiyacı olacak." dedi.

Heil, refah düzeyinin korunmasının önemini vurgulayarak, "Nitelikli iş gücünü güvence altına almak, refahı güvence altına almak demektir." diye konuştu.

2035 yılına kadar 7 milyon çalışanın emekliye ayrılacağına dikkati çeken Heil, istihdam piyasasında oluşacak boşluğun doldurulması için çalıştıklarını aktardı.

Heil, yurt dışındaki tüm vasıflı işçilerin Almanya'ya gelmek isteyeceğine inanmanın bir yanılsama olduğunun altını çizerek, bu nedenle göçü kolaylaştırmanın yanı sıra entegrasyon süreçlerini teşvik etmenin de önemli olduğunu kaydetti.

Almanya'da pek çok şirket ve işletmenin işçi sıkıntısı çektiğini dile getiren Heil, kalifiye iş gücü temin etmenin şirketler için bir varoluş sorunu haline geldiğinin altını çizdi.

Çalışma Bakanı, bu nedenle halihazırda daha fazla eğitim ve öğretime, istihdamda daha fazla kadına ve emekliliğe esnek geçişlere odaklandıklarını belirterek, "Ancak yurt dışından göç almadan iş gücü ve kalifiye eleman açığını kapatmamız mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, yeni Nitelikli İşçiler Göç Yasası ile nitelikli işçilerin güvence altına alınmasında gerekli ilerlemeyi sağlıyoruz. Yetenek ve yardım eli yarışında, Almanya'da çalışmak için yeni ve her şeyden önce daha kolay yollar sunuyoruz. Hedefimiz Avrupa'daki en modern göç yasasını oluşturmaktır." ifadelerini kullandı.

Ekonomi Bakanı Robert Habeck de iklimin korunması ve dijitalleşmenin yanı sıra demografik değişimin de iş gücü piyasasına büyük değişiklikler getireceğini vurguladı.

Nitelikli göçü hızlandıracak prosedürlerin "hızlı ve pragmatik bir şekilde uygulanması" gerektiğini ifade eden Habeck, "Birçok sektörde giderek artan kalifiye eleman ve iş gücü açığı Almanya'da ekonomik kalkınmanın önünde ciddi bir engel teşkil etmektedir. Daha fazla iklim koruma ve sürdürülebilirliğe yönelik gerekli dönüşüm, iş gücü göçünü de önemli ölçüde artırmamızı gerektiriyor. Kilit noktalarla, daha fazla vasıflı iş gücü göçü için güçlü bir sinyal gönderiyoruz. İdari prosedürleri daha şeffaf hale getirmek, dijitalleştirmek ve hızlandırmak istiyoruz çünkü vasıflı işçiler için dünya çapında diğer ülkelerle rekabet ediyoruz. Bu nedenle onlara cazip bir teklif sunmalıyız." şeklinde konuştu.

Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger de vasıflı işçi açığının Almanya'nın en büyük sorunlarından birisi olduğunu söyledi.

Büyüme ve refah için acilen, yurt dışından da olmak üzere, daha fazla parlak zihne ve elemana ihtiyaçları bulunduğunu vurgulayan Stark-Watzinger, "Bugün Almanya için modern göç yasasına doğru büyük bir adım atıyoruz. Alman iş gücü piyasasına erişimi kolaylaştırıyoruz. Gelecekte, diplomalı ve mesleki deneyime sahip vasıflı işçiler, denklik prosedüründen geçmek zorunda kalmadan ülkeye giriş yapabilecekler. Giriş sonrası tanıma prosedürleri için olanakları genişletiyor ve bunun için teşvikler sunuyoruz. Ayrıca mesleki eğitim veya yüksek öğrenim için Almanya'ya gelmeyi ve mezun olduktan sonra burada kalmayı daha da cazip hale getirerek eğitim göçünü güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : almanya göç yasa
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