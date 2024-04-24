Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye'de... Masada kritik konular var!

Başkan Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Steinmeier'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Başkan Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Steinmeier'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlıyor.

Beştepe'de resmi karşılama törenin ardından görüşmelerde, Türkiye ve Almanya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak ve iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılabilecekler değerlendirilecek.

Görüşmelerde ayrıca, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki son durum, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaştaki son gelişmeler, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, küresel ve bölgesel konular görüşülecek.

İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından Steinmeier ile ortak basın toplantısına katılacak.

Erdoğan, daha sonra Steinmeier onuruna resmi akşam yemeği verecek.