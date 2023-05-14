VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Deprem bölgesinde seçim sonuçları
"Bomba ihbarı durumu söz konusu değildir"
Ömer Çelik: Anadolu Ajansı bu verileri gerçek kişiler üzerinden alıyor
Dünya basını Türkiye'deki seçimlerin ilk sonucunu böyle duyurdu
Öldürülen teröristin kimliğiyle oy kullanmaya kalktı!
Şanlıurfa Valiliğinden ''toplu oy kullanıldığı'' iddiasına ilişkin açıklama
14 Mayıs 2023 Pazar 19:37:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 19:37:00

Almanya Başkonsolosluğu'ndan seçim provokasyonu!

ABONE OL

14 Mayıs tarihi seçim günü Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, provokatif bir paylaşıma imza attı.

Şimdiye kadar herhangi bir olumsuz gelişmenin kayıtlara geçmediği Türkiye'deki seçim süreci ile ilgili Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan provokatif bir paylaşım yapıldı.

Konsolosluktan yapılan açıklamada sandıkların kapanmasının ardından olayların çıkabileceği konusunda Alman vatandaşları uyardı. Enerji ve iletişim hatlarında da kesinti olabileceği öne sürülen uyarıda şehirde dolaşılmaması gerektiği belirtildi.

"BU AKŞAM ŞEHİRDE DOLAŞILMAMASINI TAVSİYE EDİYORUZ"

Almanya Başkonsolosluğu'ndan yapılan skandal açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Seçim sonucunun belirsizliği ve adayların sonuçlara muhtemel tepkisi göz önüne alındığında, sandıkların kapanmasından sonraki saatlerde huzursuzluk yaşanabileceği göz ardı edilemez. Bu akşam şehirde dolaşılmamasını tavsiye ediyoruz. Enerji ve iletişim hatlarında kesinti olabileceğinden de korkulmaktadır. Bunun için elinizden geldiğince hazırlanmanızı öneririz.
Etiketler : türkiye 14 mayıs seçim almanya başkonsolosluğu provokatif paylaşım
Sinan Akçıl: Defne'yle 2 ay sevgili olduk

Sinan Akçıl: Defne'yle 2 ay sevgili olduk
56'ncı yılda ‘Fikrim Firarda'

56'ncı yılda ‘Fikrim Firarda'
Yaza merhaba partisi

Yaza merhaba partisi
Kibariye'den iyi haber

Kibariye'den iyi haber
Beraat etti

Beraat etti
Sungur çiftinin gurur günü

Sungur çiftinin gurur günü
Nişanlandılar

Nişanlandılar
Kıyafette rekabet var

Kıyafette rekabet var
Siyah şıklık

Siyah şıklık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX