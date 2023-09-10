Almanya Başbakanı Scholz'dan G20 sonuç bildirisi yorumu: Memnunuz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, G20 ülkelerinin, sonuç bildirisinde, nükleer silahların kullanılmasına karşı bir kez daha açık bir taahhütte bulunmuş olmasından büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Scholz, Hindistan'da düzenlediği basın toplantısında, G20 Liderler Zirvesi'nde, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün sorgulanamaz olduğu konusunda açık bir mesaj verildiğini belirterek, "Nükleer silahların kullanımına karşı net bir kararlılığın burada bir kez daha ifade edilmiş olmasından da büyük memnuniyet duyuyorum." dedi.

Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika ülkelerinin, yeni bir birlikteliğe sahip olduğunu vurgulayan Scholz, "Bunların bu zirve için kaydedilebilecek iyi sonuçlar olduğunu düşünüyorum. Bu işbirliği, Rusya'nın, dünya kamuoyunun, Rus politikasının şiddet içeren ilkelerini doğru bulmadığını ve kabul etmek zorunda kaldığını ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Olaf Scholz, gelecek yıl Brezilya'da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılma ihtimaline ilişkin soruya ise "Durumun böyle olup olmayacağı, gelip gelmeyeceği spekülasyon konusu. Ben de bu konuya dahil olmak istemiyorum." yanıtını verdi.