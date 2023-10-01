01 Ekim 2023 Pazar 20:49:00 - Güncelleme:01 Ekim 2023 Pazar 20:49:00
Almanya Başbakanı Scholz Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınadı
Kaynak: AA
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Scholz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Ankara'nın merkezinde düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türk partnerlerimizle dayanışma içindeyiz." ifadesini kullandı.
Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda da terör saldırısına uğrayan Ankara'dan korkunç haber alındığına işaret edilerek "Türk halkıyla dayanışmamızı ifade ediyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun Türkiye." ifadelerine yer verildi.
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