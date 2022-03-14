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14 Mart 2022 Pazartesi 18:14:00 - Güncelleme:14 Mart 2022 Pazartesi 18:38:00

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ankara'da

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'u resmi törenle karşıladı. Scholz, resmi ziyaret kapsamında geldiği Ankara'da Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Scholz, mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Scholz, daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Scholz, deftere şunları yazdı:

"Modern Türkiye'nin kurucusu büyük Avrupalı devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'e derin saygıyla. Bu gibi zor dönemlerde Türk ve Alman halkları arasındaki bağlılık özel bir değere sahip."

Konuk Başbakan Scholz, ilk olarak Ankara'da Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Scholz, mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Scholz, daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Scholz, deftere şunları yazdı:

"Modern Türkiye'nin kurucusu büyük Avrupalı devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'e derin saygıyla. Bu gibi zor dönemlerde Türk ve Alman halkları arasındaki bağlılık özel bir değere sahip."

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Scholz'u Beştepe'de resmi törenle karşıladı.

Scholz'un bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Scholz'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı ile Almanya Milli Marşı çalındı. Scholz, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Scholz, merdivenlerde Türkiye ve Almanya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Erdoğan ve Scholz, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Törende, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

Scholz'un göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştirdiği bu ilk resmi ziyarette, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek.

İki ülke iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınacağı ziyarette, başta Ukrayna ve Türkiye-AB ilişkileri olmak üzere, diğer güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.

Ukrayna barışın sağlanması için yoğun diplomasi trafiği sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da barışın sağlanması için yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Silahların bir an önce susması için muhataplarıyla hem yüz yüze hem de telefonla görüşüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Ankara'da İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i ağırladı. Dün, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i İstanbul'da kabul etti. Bugün de Almanya Başkakanı Olaf Scholz ile Beştepe'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinin ana gündemi Ukrayna'daki son durum olacak.

Aralık ayında göreve başlayan Scholz, başbakan olduktan sonraki ilk Türkiye ziyaretini gerçekleştiriyor.

Etiketler : Almanya Olaf Scholz Recep Tayyip Erdoğan
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