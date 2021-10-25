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25 Ekim 2021 Pazartesi 12:35:00 - Güncelleme:25 Ekim 2021 Pazartesi 12:35:00

Alman siyasetçiden büyükelçilere "Kavala" tepkisi: Kahramanlar böyle davranmaz, korkaklar böyle davranır

Kaynak: Yeni Şafak

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Almanya'daki Team Tödenhöfer partisinin Genel Başkanı Jürgen Todenhöfer, Osman Kavala'nın serbest bırakılması için ortak açıklama yapan, aralarında Almanya'nın da olduğu 10 ülkenin büyükelçisine tepki göstererek, "Neden Birleşik Krallık'ta Julian Assange'ın ya da ABD'nin Guantanamo mahkumlarının hapsedilmesini protesto etmediler? Kahramanlar böyle davranmaz, korkaklar böyle davranır." ifadelerini kullandı.

Almanya'daki Team Tödenhöfer partisinin Genel Başkanı Jürgen Todenhöfer, "15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında yargılanan Osman Kavala'nın serbest bırakılması için ortak açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçisine tepki gösterdi.

Todenhöfer sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"10 Batılı büyükelçi, Osman Kavala'nın Türkiye tarafından hapsedilmesini protesto etti. Ama neden Birleşik Krallık'ta Julian Assange'ın ya da ABD'nin Guantanamo mahkumlarının hapsedilmesini protesto etmediler? Kahramanlar böyle davranmaz, korkaklar böyle davranır."

10 ÜLKENİN BÜYÜKELÇİSİNDEN HADSİZ ÇAĞRI

Yeni Şafak'ın haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçileri, sosyal medya hesaplarından, Osman Kavala hakkında devam eden davanın, Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürdüğünü ileri sürerek, Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Adı geçen büyükelçiler, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamalarından dolayı Dışileri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri Osman Kavala Gezi Parkı olayları Jürgen Todenhöfer
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