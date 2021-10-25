Alman siyasetçiden büyükelçilere "Kavala" tepkisi: Kahramanlar böyle davranmaz, korkaklar böyle davranır

Almanya'daki Team Tödenhöfer partisinin Genel Başkanı Jürgen Todenhöfer, "15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında yargılanan Osman Kavala'nın serbest bırakılması için ortak açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçisine tepki gösterdi.

Todenhöfer sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"10 Batılı büyükelçi, Osman Kavala'nın Türkiye tarafından hapsedilmesini protesto etti. Ama neden Birleşik Krallık'ta Julian Assange'ın ya da ABD'nin Guantanamo mahkumlarının hapsedilmesini protesto etmediler? Kahramanlar böyle davranmaz, korkaklar böyle davranır."

10 ÜLKENİN BÜYÜKELÇİSİNDEN HADSİZ ÇAĞRI

Yeni Şafak'ın haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçileri, sosyal medya hesaplarından, Osman Kavala hakkında devam eden davanın, Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürdüğünü ileri sürerek, Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Adı geçen büyükelçiler, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamalarından dolayı Dışileri Bakanlığı'na çağrılmıştı.