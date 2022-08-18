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18 Ağustos 2022 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2022 Perşembe 09:00:00

Alman savunma medyası övdü! Türk SİHA'ları dünyaya ilham verdi

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Alman Focus internet sitesi, Türkiye'nin askeri endüstrisini mercek altına alan dikkat çeken bir analiz yayınladı.

Türkiye'nin askeri endüstrisini mercek altına alan Alman Focus internet sitesi dikkat çeken bir analiz yayınladı. Haberde Bayraktar TB2 için 'Putin dâhil tüm dünyadaki müşterilere ilham veriyor' denildi. Söz konusu modelin Ukrayna ordusu tarafından kullanıldığının vurgulandığı haberde şu ifadeye yer verildi: "Silah sistemi, Putin dâhil tüm dünyadaki müşterilere ilham veriyor." Savunma sanayiindeki atılımların 1970'li yıllarda ABD'nin uyguladığı silah ambargosu sonrası başladığına vurgu yapılan haberde Türkiye'nin izlediği yolun 'kendi kendine yeterlilik' olduğu belirtildi. Aynı haberde Türkiye'nin SİHA'ların haricinde çeşitli zırhlı araçlar, muharebe tankları, taşınabilir roketatarlar, helikopterler ve uydu sistemi geliştirdiğinin altı çizildi.

Etiketler : bayraktar tb2 savunma sanayii iha
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