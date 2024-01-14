Alman gazetesinden büyük skandal: Türkiye'nin operasyonunu böyle duyurdular

Dünya medyasında geniş yankı bulan Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarına dair haberlerde Alman gazetesi Tagesschau'nun skandal bir harita kullanarak Türkiye'nin operasyonlarını aktardığına dair bilgiler ortaya çıktı. Gazete, Türkiye topraklarını içeren bölge üzerine 'Kürdistan' notunu düştü.

Haberde, "Türk ordusu, Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ta Kürt milislere karşı hava saldırıları düzenledi. Ankara Savunma Bakanlığı, 29 PKK mevzisinin imha edildiğini açıkladı. Hedefler mağaralar, sığınaklar ve petrol tesisleriydi" ifadeleri yer aldı.

OPERASYON GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre son 24 saatte Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi.

AFP haber ajansı, "Türkiye, Irak ve Suriye'deki 'terör hedeflerini' bombaladı" başlığıyla Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarına yer verirken, Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise Türkiye'nin güney komşuları Irak ve Suriye'de hava saldırıları başlattığını, önceki gün Irak'ın kuzeyindeki Türk askeri üssünü hedef alan saldırıda dokuz askerin şehit olmasının ardından gerçekleştiğini bildirdi.

Politico'da ise "Türkiye, Suriye ve Irak'taki Kürt militanları bombalıyor. Saldırı, PKK savaşçılarının kuzey Irak'ın yarı özerk Kürt bölgesindeki bir Türk askeri üssüne saldırmasından saatler sonra geldi" ifadeleri kullanıldı.