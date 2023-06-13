Alman gazeteciler Togg'u ziyaret etti
Kaynak: TRT Haber
Togg'un Gemlik'teki teknoloji kampüsü, 'Togg Basın Buluşmaları' kapsamında bu kez Alman basın mensuplarını ağırladı.
Alman gazeteciler, Togg Basın Buluşmaları etkinliği kapsamında Gemlik'teki Teknoloji Kampüsü'nü ziyaret etti.
Üretim hatlarını gezen gazeteciler, Togg CEO'su Gürcan Karakaş'tan bilgi aldı.
Basın mensupları, etkinlik kapsamında TOGG'un T10X modelini test pistinde deneme fırsatı buldu.
Tesisin tüm detayları Alman basın mensuplarına tanıtıldı.
Etkinlik, daha önce Türkiye'deki basın mensupları için düzenlenmişti.