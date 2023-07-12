Alman Bild'den çarpıcı Başkan Erdoğan analizi: Her zamankinden daha güçlü

Alman Bild'den çarpıcı Başkan Erdoğan analizi: Her zamankinden daha güçlü

İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin sergilediği tavır ve sonrasında varılan mutabakat, Batı basınının gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor.

Ankara, terörle kararlı mücadelenin yanı sıra Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Avrupa Birliği'ne üyelik süreci için destek ve vize serbestisi konularında Stockholm'den taahhütler aldı.

Türkiye, NATO askeri ittifakı içindeki kritik rolünün yanında, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra sekteye uğrayan tahıl tedarikinin kilidini açan ülke konumunda bulunuyor.

Çeşitli alanlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin üstlendiği roller, Almanya'nın gündeminden düşmüyor.

"ERDOĞAN HER ZAMANKİNDEN DAHA GÜÇLÜ"

İsveç'in NATO'ya katılımının önünün Erdoğan tarafından açıldığını aktararak "Batı'da birçok kişi onu övüyor." diye yazan Bild gazetesi, yine dikkat çeken bir habere imza attı.

"Erdoğan, her zamankinden daha güçlü." başlığının kullanıldığı haberde, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın hem Batı hem de Rusya ile ilişkilerdeki konumu farklı ifadelerle değerlendirildi.

"ANLAŞMA YAPICI: HİÇBİR ŞEY ONSUZ ÇALIŞMIYOR"

Haberde, "NATO'ya şantaj yapıyor. Hem (Rusya Devlet Başkanı) Putin hem de (Ukrayna Devlet Başkanı) Zelensky ile çalışabiliyor" şeklinde ifadeler yer aldı.

Erdoğan hakkında ayrıca, "Anlaşma yapıcı olarak biliniyor. Hiçbir şey onsuz çalışmıyor." tespitleri de paylaşıldı.

"BATI'NIN YENİ GÜÇLÜ ADAMI"

Daha önce Erdoğan'dan "Batı'nın kurtarıcısı" şeklinde söz eden Bild, şimdi de "O, Batı'nın yeni güçlü adamı: Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan." vurgusu yaptı.

Filipp Piatov imzasıyla yayımlanan makalede şu ifadelere yer verildi:

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın dahil olmadığı bir küresel siyasi kriz neredeyse yok gibi. Onun dahil olmadığı bir karar neredeyse yok. Kendisi için bir şeyler elde etmediği bir anlaşma yok denecek kadar az.

Erdoğan, Ukrayna'ya insansız hava araçları ve diğer askeri teçhizatı sağlarken aynı zamanda Karadeniz üzerinden Moskova ile Kiev arasında tahıl anlaşmalarına aracılık ediyor.

Erdoğan, Kremlin diktatörü Vladimir Putin (70) ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski (45) ile iyi ilişkiler sürdüren tek Devlet Başkanı. Erdoğan hem silah tedarikçisi, hem ara bulucu hem de ekonomik ortak.

Erdoğan, İsveç'in üyelik başvurusuna vereceği evet için NATO'yu aylarca bekletiyor ve bunun bedelini ağır ödetiyor. Diğer şeylerin yanı sıra, Amerikan F16 jetleri ve AB ile daha yakın bir ortaklık ile ödüllendirilecek.

ERDOĞAN'IN KÜRESEL SİYASİ GÜCÜ NEREDEN GELİYOR?

Siyaset Profesörü Peter Neumann (48, King's College London) Erdoğan'ın ani yükselişinin üç nedeni olduğunu düşünüyor.

"Birincisi, Erdoğan daha yeni bir seçim kazandı ve içerideki ciddi rakiplerini saf dışı bıraktı; artık koltuğa sağlam bir şekilde oturdu. İkincisi, ülkesi savaş için çok önemli bir noktada: Karadeniz'e erişimi kontrol ediyor. Üçüncüsü, Erdoğan yıllar boyunca akıllıca bir güç projeksiyonu yaptı: Bir ayağı Batı'da (NATO üyeliği), sözde İslam'ın şampiyonu (Orta Doğu'da) ve büyük Türk imparatorluğunun yeni sultanı (Orta Asya'da)."

Neumann'ın vardığı sonuç:

"Birçok jeopolitik ağın merkezinde yer alıyor, tüm anlaşmazlıkların arasında rol oynuyor ve bundan büyük güç alıyor."

ERDOĞAN YETENEKLİ BİR GÜÇ POLİTİKACISI

Siyaset bilimci Thomas Jäger (62, Köln Üniversitesi) "Türkiye Cumhurbaşkanı Türkiye'nin jeopolitik önemini biliyor ve bunu dış politikasında her tarafta kullanıyor." diyor.

Yine de Erdoğan'ın etkisi çok büyük: "Batı'daki en güçlü Devlet Başkanı ABD Başkanı Joe Biden olsa da Erdoğan, NATO devlet başkanları arasında iç politikada en geniş manevra alanına sahip."

Batı bunu biliyor: NATO şefi Jens Stoltenberg (64), ABD Başkanı Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski kısa süre önce Türkiye Cumhurbaşkanı'na saygılarını sundular. BILD'e konuşan uzman Neumann, "Erdoğan artık tüm düğünlerde dans ediyor." diyor.

Türk Devlet Başkanı, "Türkiye'yi Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya'nın kesişme noktasında merkezi bir oyuncu haline getiren jeopolitik ağlar" kurdu.