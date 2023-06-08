Alman basınından çarpıcı Hakan Fidan analizi: "Her şeyi bilen adam"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarafından Dışişleri Bakanlığı'na atanan Hakan Fidan'a övgüler sürüyor. Son olarak Alman medya kurumu Redaktions Netzwerk Deutschland (RND) Hakan Fidan için çarpıcı bir analiz kaleme aldı.

"HER ŞEYİ BİLEN ADAM"

"Her şeyi bilen adam: Hakan Fidan" başlığı ile okuyucularına servis edilen haberde, "MİT'in başında 13 yıl geçirdikten sonra, neredeyse hiç kimse Fidan kadar çok sır bilmiyor. Bu onu Türkiye'nin en güçlü adamlarından biri yapıyor" ifadelerine yer verdi.

BAŞARILI OPERASYONLARA DİKAKT ÇEKİLDİ

Söz konusu haberde, "Türkiye'de herkes Fidan'ın adını biliyor ama kamuoyu onun hakkında çok az şey biliyor" diyen RND, Fidan yönetimindeki MİT'in yurt dışında imza attığı başarılı operasyonlara da dikkat çekti.

DIŞ POLİTİKA ETKİSİ

Yayımlanan analizde, "Dış politika, Fidan için yeni bir alan değil. Tam tersine birçok rolde, yıllarca arka planda tüm önemli dış politika kararlarına dahil oldu. Erdoğan'ın 'gölge dışişleri bakanı' olarak Türkiye'nin İsrail ve Mısır ile yakınlaşması için gizli görüşmeler hazırladı, Ukrayna ihtilafında arabuluculuk yapmak için Kiev ve Moskova ile yakın temaslar sürdürdü." denildi.

Fidan'ın uluslararası bağlantılarının iyi olduğuna dikkat çeken RBD 'Fidan Washington ve Moskova gibi birçok önemli gezide Erdoğan ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na eşlik etti. Gizli servisin başı olmasına rağmen, Fidan yalnızca diplomatik beceriler sergilemedi' dedi.