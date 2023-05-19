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Alkollü sürücü dehşet saçtı!
19 Mayıs 2023 Cuma 07:53:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 07:53:00

Alkollü sürücü dehşet saçtı! Bir aile yok oldu

Kaynak: IHA

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Samsun'da ehliyetine mahkemece el konulan ve 213 promil alkollü bir şekilde direksiyona geçen otomobil sürücüsünün çarptığı otomobilin yoldan çıkıp takla attığı kazada aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazaya sebep olan otomobilde bulunan bir köpek de telef oldu.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Samsun- Ankara kara yolunun 4. kilometresinde saat 02.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetine mahkemece el konulan ve 213 promil alkollü olduğu tespit edilen Okan Uludoğan (35) idaresindeki 55 AIF 362 plakalı otomobil, Sakarya Adapazarı'ndan Ordu'nun Ünye ilçesine giden İbrahim Çubuk (35) yönetimindeki 34 AG 805 plakalı otomobile arkadan çarpıp bir müddet önünde sürükledi. 34 AG 805 plakalı otomobil 240 metre sürüklendikten sonra yol kenarındaki bir özel okulun bahçesine takla atıp ders döndü. Kazada, otomobil sürücüsü İbrahim Çubuk, eşi Kiraz Çubuk (33), kızları 4 yaşındaki Zeynep Lina Çubuk ile ablası Emine Ocak (44) olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan sürücünün yeğeni Selahattin Ocak (34) ve diğer aracın sürücüsü Okan Uludoğan yaralandı. Aracın içinde sıkışan Selahattin Ocak, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ekipleri tarafından çıkartılarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı otomobil sürücüsü Okan Uludoğan ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kazada yaralanan Selahattin Ocak, "Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Söğütlü Mahallesi'nden, Ordu'nun Ünye ilçesinde ikamet eden dayım İbrahim Çubuk'a bir fabrikada iş bulup ev kiraladık. Dayım, eşi, kızları ve annem ile birlikte Adapazarı'ndan Ordu'nun Ünye ilçesine gidip burada dayımın evinin eşyalarını kamyona yükleyip Adapazarı'na dönecektik. Kazanın nasıl olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

Kazaya sebep olan Okan Uludoğan'ın otomobilde bulunan iki köpeğinden birinin de kaza sonrası telef olduğu öğrenildi. Okan Uludoğan'ın ehliyetine mahkemece el konulduğu ve ayrıca kaza sırasında 213 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler : Samsun 1’i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti alkollü sürücü dehşet saçtı
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