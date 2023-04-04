Aliyev'in sipariş ettiği Togg bugün teslim edilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Togg T10X İlk Teslim Töreni'nin ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

Azerbaycan Teknik Üniversitesinde kurulan Bilişim Vadisi Bakü'nün tamamlanmak üzere olan binasında incelemede bulunan Varank, T3 Vakfının desteğiyle kurulan ve Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ni de barındıran Bakü Bilim Merkezini ziyaret etti.

Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ile Togg heyetinin de eşlik ettiği Varank, önce Azerbaycan Teknik Üniversitesinde kurulan Bilişim Vadisi'nde incelemelerde bulundu.

Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vilayet Veliyev ile diğer yetkililer, Bilişim Vadisi hususunda Varank'a bilgi verdi. Varank, daha sonra T3 Vakfı Bakü Bilim Merkezini ziyaret ederek, buradaki çalışmaları inceledi, sınıfları gezip öğrencilerle sohbet etti.

Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Varank, Türkiye ve Azerbaycan'ın bugüne kadar "tek millet, iki devlet" şiarıyla hareket ettiğini, bundan sonra da aynı anlayışla yola devam etmek istediğini söyledi.

Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in iki ülkenin beraber kalkınması, büyümesi ve uluslararası arenada beraber dayanışma içerisinde hareket etmesi için önemli liderlik sergilediklerinin altını çizdi.

Kendilerinin de iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek ve iki ülkeye aynı anda katkı sağlamak için gayret gösterdiklerini belirten Varank, şöyle devam etti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak buradaki bakan arkadaşlarımızla, muhataplarımızla yürüttüğümüz çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi, Azerbaycan'da kurmayı planladığımız bir teknopark. Biliyorsunuz, Türkiye'de Bilişim Vadisi artık bir marka haline geldi. Türkiye'nin teknoloji yarışında en önemli teknoparklarından bir tanesi. Yakın zamanda Bilişim Vadisi İstanbul'un, Bilişim Vadisi İzmir'in açılışını yapacağız ama bunlarla paralel olarak Bilişim Vadisi Bakü'nün de açılışını yapmak üzere son noktaya gelmiş durumdayız. Bilişim Vadisi İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bakü olarak bir global teknoloji koridoru oluşturmak için çalışıyoruz."

Varank, Türkiye'nin kabiliyet ve yeteneklerinin Azerbaycan'a aktarılması, buradaki gençleri ve girişimcileri desteklemek için çalışmalar yaptıklarını kaydederek "Burada T3 Vakfının uyguladığı Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin şubesi faaliyet gösteriyor. Burada ilkokul çağından lise çağına kadar genç arkadaşlarımıza teknoloji eğitimleri veriyoruz. Onları adeta teknolojinin birer yıldızı olarak yetiştirmek için çocuk yaşlardan itibaren siber güvenlikten robotik tasarıma kadar onları geleceğin dünyasında önemli teknoloji insanları yapacak eğitimler veriyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de uygulanan dene yap modelinin birebir aynısının Azerbaycan'da devam ettiğini söyleyen Varank, "Talepler o kadar fazla ki buraya alabildiğimiz öğrenci sayısı kısıtlı. 80 öğrenci alacağımız bir eğitim faaliyetine 2 bin başvuru oluyor. Onun için biz Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ni sadece Bakü'de değil, diğer illerde da yaygınlaştırmak istiyoruz. İnşallah Türkiye, Azerbaycan iki kardeş ülke olarak yollarına devam edecekler." ifadelerini kullandı.

Varank, Türkiye ve Azerbaycan'ın her zaman birbirinin yanında olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"İnşallah bu kardeşlik hukukumuz ilelebet devam edecek. Türkiye ve Azerbaycan, hep beraber payidar olacak, biz buna inanıyoruz. Bizim üzerimize ne sorumluluk düşerse de bunu gerçekleştirmek için yerine getirmek için de bütün gayretimizi inşallah sergileyeceğiz."

"ALİYEV'İN SİPARİŞ ETTİĞİ ARACI (TOGG) KENDİLERİNE TESLİM EDECEĞİZ"



Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Varank, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin otomobili projesi aslında ülkemizin 60 yıllık bir hayaliydi. Türk milleti, biz yerli ve milli otomobile kavuşmayı gerçekten büyük bir iştiyakla bekliyordu. Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, girişimcilerin büyük özverileriyle birlikte biz, Türkiye'nin otomobili projesini nihayete erdirmiş olduk. Dün, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Emine Erdoğan Hanımefendi'ye ilk araçlarını teslim ettik.

Biliyorsunuz fabrikanın açılışından sonra Sayın Aliyev, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı aramıştı ve demişti ki 'ben de bir araç sipariş etmek istiyorum.' İşte biz de Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan sonra ikinci aracı buraya getirdik. Sayın Aliyev'e teslim etmek üzere Bakü'deyiz. İnşallah birkaç saat sonra Sayın Aliyev'in sipariş ettiği aracı kendilerine teslim edeceğiz. Gerçekten gurur verici bir proje. Tüm Türkiye'de büyük bir coşku, büyük bir heyecan oluşturan bir proje. Biz bu coşkuyu, heyecanı tabii ki Azerbaycan'da da görmekten mutluluk duyarız."

Azerbaycan'da da Togg ile ilgili "Buraya gelecek biz satın alabilecek miyiz?" şeklinde sorular sorulduğunu aktaran Varank, "Tabii bugün ilk teslimi Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'e yapmak bizim için gerçekten gurur. Türkiye'de şöyle tartışmalar da olmuştu, 'acaba ikinci aracı kim alacak' şeklinde. Aslında Sayın Aliyev'in ikinci aracı teslim alıyor olması da tüm Türk milletinin göğsünü kabartan bir husus. Can Azerbaycan'a Türkiye'nin otomobilini getirmiş olmaktan, Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'e bunu teslim ediyor olmaktan gurur duyuyoruz. İnşallah bunun gibi işbirlikleriyle biz yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Varank ve beraberindekiler, seri üretim bandından indirilen Anadolu renkli Togg'u Cumhurbaşkanı Aliyev'e bugün teslim edecek.