Aliyev'den Ermenistan'a rest: Tanımayız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erivan'ın Bakü'nün önerdiği ana hatlarda bir barış anlaşması imzalamadığı takdirde, Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tanımayacaklarını açıkladı.

Azerbaycan 1990'lardan beri etnik Ermeni yönetimin işgali altında bulunan Karabağ'ı 2020 yılındaki askeri harekat ile geri almış ve yaşanan çatışmalar Rusya'nın arabulucuğu ve bölgeye barış gücü göndermesi ile sonuçlanmıştı.