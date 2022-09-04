Aliyev'den Türkiye'ye övgü: Küresel düzeyde güçlü bir devlet

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04 Eylül 2022 Pazar 08:11:00 - Güncelleme:04 Eylül 2022 Pazar 08:11:00

Aliyev'den İtalyan gazetesine Türkiye açıklaması

Kaynak: TRT Haber

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin küresel düzeyde güçlü bir devlet olduğunu belirterek, "Azerbaycan ile Türkiye neredeyse tek bir takım gibi hareket ediyor. Bu konu herkes tarafından dikkate alınmalıdır" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bir İtalyan gazetesine Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini değerlendirdi.

İki ülke ilişkilerinin 2'nci Karabağ Savaşı'ndan sonra daha da güçlendiğini vurguladı.

Aliyev, "Türkiye'nin Azerbaycan'a hem siyasi hem de manevi destek sağladığı İkinci Karabağ Savaşı'nın sona ermesinden sonra ilişkilerimiz daha da güçlendi. Türkiye ve Azerbaycan, bölgedeki birçok konuda neredeyse tek bir takım gibi hareket ediyor. Bu konu da herkes tarafından dikkate alınmalıdır." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin küresel düzeyde güçlü bir devlet olduğunun altını çizdi.

Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi'nin önemine dikkat çeken Aliyev, Beyannamenin bölgesel istikrar için çok önemli bir faktör olduğuna işaret etti.

Etiketler : Azerbaycan Şuşa Beyannamesi Azerbaycan
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