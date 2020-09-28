  • BIST
    1121.17
  • Dolar
    7,8059
  • Euro
    9,1045
  • Altın
    472,1520
İstanbul
15 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Görevden alınan Katalonya Başkanı Torra hukuki mücadelesini Avrupa'ya taşıyacak
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
DSÖ düşük ve orta gelirli ülkelere 120 milyon Kovid-19 hızlı test kiti sağlayacak
Romanya'da Kovid-19'dan ölen aday yeniden belediye başkanı seçildi
YTB'den 'Türkiye-Azerbaycan Dayanışma Programı'
Biden, Trump'ın yüzde 2 önünde
Çelik'ten provokasyon uyarısı: Türkiye'deki Ermeni vatandaşları tehdit etmelerine izin vermeyiz
Mısır İdari Mahkemesi, Mursi'nin oğlu dahil 6 avukatı barodan ihraç etti
Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov yakalandı
'Tabanca ile öldürdüm, daha sonra ormanı ateşe verdim'
Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı uzun aradan sonra 5 binin altına indi
Mersin'de balıkçı teknesinde 90 düzensiz göçmen yakalandı
Aliyev'den Erdoğan'a teşekkür
Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü
ABD ve Yunanistan arasında Ortak Bilim ve Teknoloji Anlaşması imzalandı
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
İsrail güçleri İkinci İntifada'dan bu yana 120 bin Filistinliyi gözaltına aldı
Sağlık Bakanı Koca'dan TRT'ye teşekkür
İletişim Başkanlığından Preveze Deniz Zaferi için hologram gösterisi
Bakan Selçuk: Eğitim ve öğrenme kayıpları uzun vadede tahribatlara yol açabilir
MSB acı haberi duyurdu: Tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu bir askerimiz şehit oldu
Akıllı ulaşım sistemleri eylem planı açıklanacak
Bağcılar'da freni tutmayan kamyonetin altında kalan sürücü öldü
Ağrı'da çiftçilere 5 yılda 750 bin koyun dağıtılacak
28 Eylül 2020 Pazartesi 22:24:00 - Güncelleme:28 Eylül 2020 Pazartesi 22:24:00

Aliyev'den Erdoğan'a teşekkür

Kaynak: AA

ABONE OL

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, Ermenistan'ın saldırılarına karşı Azerbaycan'a destek açıklamaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu"ndaki konuşmasında Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamaların Azerbaycan'da memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Erdoğan'a teşekkürlerini ilettiğini aktaran Hacıyev, "Ermenistan'ın gerçekleştirdiği saldırının ilk saatlerinde başta Erdoğan olmakla Türkiye saldırıyı şiddetle kınadı ve kesin desteğini gösterdi. Azerbaycan halkı bu desteği takdir ediyor." dedi.

Tovuz bölgesine yapılan saldırıda da Ermenistan'ı ilk dakikalarda en şiddetle kınayan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Hacıyev, "Cumhurbaşkanı Aliyev de Azerbaycan'ın her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu kaydetti. Azerbaycan ve Türkiye 'bir millet, iki devlet' ilkesine uygun olarak tüm konularda dayanışma sergiliyor ve daima birbirini tereddütsüz destekliyor." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER