30 Eylül 2020 Çarşamba 15:36:00 - Güncelleme:30 Eylül 2020 Çarşamba 15:38:00
Aliyev'den çok net açıklama: Ermenistan çekilirse çatışmalar durur
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalci Ermenistan'ın çekilmesi durumunda çatışmaları durduracağını açıkladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Azerbaycan'ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir. Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur"
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