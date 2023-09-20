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20 Eylül 2023 Çarşamba 00:51:00 - Güncelleme:20 Eylül 2023 Çarşamba 00:51:00

Aliyev'den Başkan Erdoğan'a teşekkür mesajı: "Kardeş Türkiye, Azerbaycan'ın yanındadır"

Kaynak: AA

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan dolayı teşekkür mesajı yayımladı. Aliyev, "Kardeş Türkiye her zaman olduğu gibi bugün de Azerbaycan'ın yanındadır ve haklı davamızda bize destek vermektedir." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'ndaki hitabında Azerbaycan'a desteğini ifade eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Aliyev, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Aziz kardeşim. BM Genel Kurulu'ndaki hitabınızda Azerbaycan'a verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi bugün de kardeş Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır ve hak davamıza destek veriyor. Azerbaycan ve Türkiye iyi günde de kederli anlarda da daima birliktedir. Uluslararası kuruluşlarda her zaman birbirimizin haklı tutumlarını savunuyoruz. Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimiz stratejik müttefiklik seviyesine yükseldi. Siz de ben de Azerbaycan'ın Ulusal Lideri Haydar Aliyev'in kardeşliğimizin sembolü olan 'tek millet, iki devlet' sözlerini daima hatırlayarak Azerbaycan ile Türkiye arasındaki sarsılmaz birliği yeni zirvelere taşıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki hitabında "Artık herkesin kabul ettiği gibi Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. Bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilmeyecektir. Ermeniler dahil herkesin Azerbaycan topraklarında barış içinde yan yana yaşaması öncelikli hedefimiz olmalıdır. 'Tek millet, iki devlet' şiarıyla hareket ettiğimiz Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü korunma yönünde attığı adımları destekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : Azerbaycan Türkiye desteği haklı dava aliyev erdoğan
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