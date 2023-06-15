Aliyev: Pakistan ile ilişkilerimiz karşılıklı destek ve samimiyete dayanıyor

Azerbaycan'da temaslarda bulunan Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından törenle karşılandı. Baş başa ve heyetler arası görüşmeden sonra iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Aliyev, iki ülke arasındaki ilişkilerin ortak tarih, kültür, din, dayanışma ve karşılıklı desteğe dayandığına dikkati çekerek "İşgal sırasında Azerbaycan'ı desteklediği ve 44 günlük Vatanseverlik Savaşı sırasında bizi güçlü bir şekilde desteklediği için Pakistan'a minnettarız." ifadesini kullandı.

Pakistan'ın, Karabağ'daki işgal nedeniyle Ermenistan ile diplomatik ilişki kurmadığını hatırlatan Aliyev, "Bugün Sayın Başbakan'a Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış anlaşması müzakereleri hakkında bilgi verdim. Bu anlaşmayı imzalama ihtimalleri var, Ermenistan'ın sadece siyasi irade göstermesi ve Karabağ'ın Azerbaycan olduğunu resmen ilan ettiklerini kağıda dökmesi gerekiyor." diye konuştu.

Azerbaycan'ın 44 günlük savaşında Türkiye ve Pakistan'ın desteğini gördüğünü belirten Aliyev şunları kaydetti:

"Bugün ikili gündemimizde yer alan birçok konunun yanı sıra bölgesel süreçleri, bölgesel güvenlik konularını görüştük. Nereye gideceğimiz konusunda çok net bir vizyonumuz var. Azerbaycan'dan birkaç heyetin Pakistan'ı ziyaret etmesi konusunda anlaştık. Biri ticaret ve yatırım konusunu ele alacak, bir sonraki heyet enerji konusunu ele alacak ve üçüncüsü savunma sanayisi alanında işbirliğini ele alacak.

Ticaretimizin hacmini artırmak için daha ciddi çalışmalar yapmak konusunda da mutabık kaldık. Bu doğrultuda bir mutabakat zaptı imzalayarak, ticaret ciromuzu artırmaya hizmet edecek ürün listesi üzerinde çalışacağız.

Tabii ki, ister konvansiyonel enerji isterse yenilenebilir enerji olsun, enerji alanında büyük umutlar var. Aynı zamanda başta başkentler olmak üzere şehirlerimiz arasındaki uçuş sayısını da artıracağımız konusunda mutabık kaldık. Bu, görüşmemizin ve bu gezinin güzel bir sonucu olacak. Ayrıca eğitim alanında da büyük bir potansiyel görüyoruz."

Aliyev, Şahbaz ile görüşmesinde savunma sanayisi alanındaki işbirliğini de ele aldıklarını belirterek "Daha önce de belirttiğim gibi gerekli olan ortak askeri tatbikatların sayısının artırılması konusunu görüştük. Dünyadaki durum değişmekte, istikrarsızlık noktaları artmakta. Bu nedenle güçlü bir askeri potansiyel, bağımsızlığın ve toprak bütünlüğünün garantisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan'ın Ermenistan ile 30 yıl süren müzakerelere katıldığını ancak bundan sonuç çıkmadığını anımsatan Aliyev, toprak bütünlüğünün askeri güçle sağlandığını söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bazı kararları uygulanırken bazılarının uygulanmadığına dikkati çeken Aliyev, "Bu nedenle toprak bütünlüğü, güvenlik ve refah elbette ülkenizin ekonomik ve askeri gücü ile alakalıdır. Tüm bu konularda karşılıklı tam bir anlayışa sahibiz. Pakistan ve Azerbaycan her zaman omuz omuza duran ülkeler olmuştur." dedi.

"İLİŞKİLERİMİZ KARŞILIKLI DESTEK, SAMİMİYET VE SAYGIYA DAYANMAKTADIR"



Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz da iki ülke arasında tam bir görüş birliği olduğunu vurgulayarak "Pakistan ve Azerbaycan, kardeş iki millettir. İlişkilerimiz karşılıklı destek, samimiyet ve saygıya dayanmaktadır." diye konuştu.

Azerbaycan'ın büyük petrol ve gaz kaynaklarına sahip olduğuna işaret eden Şahbaz, "Bu alanda elbette sıkıntılarımız var. Çok pahalı ithalata bağımlı bir ülkeyiz. Geçen yıl bu alanda 27 milyar dolar harcadık. Azerbaycan bu zenginliğe sahip ve biz Azerbaycan ile aynı zamanda petrokimya ürünleri alanında da işbirliği yapmak istiyoruz. Suudi Arabistan'ın Aramco firması ile görüşüyoruz ve Azerbaycan'ın bu konuya katılması ve bu alanda harcadığımız paranın bir kısmını yatırım olarak devralması bizi çok mutlu edecek." diye konuştu.

Azerbaycan'ı güneş enerjisi alanında Pakistan'a yatırım yapmaya çağıran Şahbaz, ülkeler arasında ticaretin, turizmin, ulaşımın artırılması için çalışmalar yapacaklarını söyledi.