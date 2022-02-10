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10 Şubat 2022 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:10 Şubat 2022 Perşembe 07:30:00

Aliyev, Bayraktar kardeşleri kabul etti: Zafere ulaşanlar sabredenlerdir

Kaynak: IHA

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Haluk ve Selçuk Bayraktar kardeşleri kabul etti. Selçuk Bayraktar, Aliyev ile görüşmelerini Twitter hesabından, "Nazik kabullerinden dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e şükranlarımızı sunuyoruz. Zafere ulaşanlar sabredenlerdir." ifadeleri ile duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ı kabul etti.

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 26-29 Mayıs tarihleri arasında Azerbaycan'da gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST'in tanıtım toplantısı ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldikleri Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Aliyev tarafından kabul edilmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Selçuk Bayraktar, "Nazik kabullerinden dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e şükranlarımızı sunuyoruz. Zafere ulaşanlar sabredenlerdir" dedi.

Etiketler : İlham Aliyev Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar
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