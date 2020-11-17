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17 Kasım 2020 Salı 12:07:00 - Güncelleme:17 Kasım 2020 Salı 12:07:00

Aliyev, 27 yıl sonra Fuzuli ve Cebrail'i ziyaret etti

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Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail şehirlerini 27 yıl sonra ziyaret etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte işgalden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail şehirlerini ziyaret etti.

Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın Instagram sayfasından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla ziyaretleri gerçekleştirdiği görülüyor.

İlham Aliyev, görüntülerde, Cebrail ilinde bulunduklarını ve tarihi Hudaferin Köprüsü istikametinde gittiklerini söylüyor.

Aliyev, çevrede harabe durumda olan evleri göstererek, "Bunlar da vahşi düşman tarafından yıkılan Azerbaycan vatandaşlarına ait evlerdir." diyor.

Görüntülerde Aliyev, Araz Nehri'ni işaret ederek, "Burası Azerbaycan-İran sınırı, dostluk sınırıdır" ifadesini kullanıyor.

Sosyal medya ağlarında paylaşılan bir diğer görüntüde de İlham Aliyev'in işgalden kurtarılan şehirlerden birinde Azerbaycan bayrağını öpmesi ve göndere çekmesi yer alıyor.

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