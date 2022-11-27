27 Kasım 2022 Pazar 15:11:00 - Güncelleme:27 Kasım 2022 Pazar 15:11:00
Alibeyköy Başak Oto Sanayi Sitesi'nde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
Alibeyköy Başak Oto Sanayi Sitesi'nde bir dükkanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor
Alibeyköy Başak Oto Sanayi Sitesi'nde bir dükkanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor
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