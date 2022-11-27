Alibeyköy Başak Oto Sanayi Sitesi'nde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Alibeyköy Başak Oto Sanayi Sitesi'nde bir dükkanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor