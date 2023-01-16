VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kıyı Ege için sağanak uyarısı
Kayak merkezleri kuraklığa karşı suni karlamayla ayakta duruyor
Kar kalınlığının geçen ocakta 2 metreyi aştığı Bitlis'te bu yıl hayvanlar hala merada
Fransa'da kasırga nedeniyle 23 bölgede turuncu alarm verildi
Afganistan'da 24 kişi donarak yaşamını yitirdi
Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri 2022'de yüzde 28 arttı
Şeker üreticileri "sabit fiyat" uygulaması başlattı
Avrupa, ABD ve Çin'e karşı kıtanın sanayi politikasında "devrim" yapmak istiyor
Avrupa'nın 4 büyük liginde görünüm
Şampiyonluğa uzanan yolda milli kick boksçuyu hastalığı bile yıldıramadı
Emekli bir papanın sessiz ölümü
Azerbaycanlı STK'lerin Laçın Koridoru'ndaki maden protestoları
İstanbul Devlet Opera ve Balesi 19 Ocak'ta Carmen'i sahneleyecek
Hababam Sınıfı'nın "Sevda"sını heyecanlandıran film: "Sevda Mecburi İstikamet"
Başkan Erdoğan'dan muhalefete başörtüsü tepkisi
İkinci çocukların bakımı devletten
"8 yaşındaki bir kız çocuğunun koyun sürüsü ile beraber kaçırılması ne demektir?"
Enflasyonda düşüş devam edecek
Vergiler sıfırlanmıştı! Büyük indirim geliyor...
Tapu sahipleri dikkat! Bu tarihleri sakın kaçırmayın!
İddialar doğrulandı! Yeni ittifak geliyor
Cenazesi karıştı, cesedi yakıldı... Skandaldan cinayet çıktı
Sibirya soğukları kapıda! Türkiye donacak
EYT'de süre sınırı yok! Kaçıranlar dikkat: Üzülmeyin
16 Ocak 2023 Pazartesi 10:59:00 - Güncelleme:16 Ocak 2023 Pazartesi 10:59:00

Ali Nuri Türkoğlu: Bunlar bu coğrafyanın insanları, Kürt çocukları. 8 yaşındaki bir kız çocuğunun koyun sürüsü ile beraber kaçırılması ne demektir?

ABONE OL

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu açıklamalarda bulunarak, “Bunlar bu coğrafyanın insanları, Kürt çocukları. 8 yaşındaki bir kız çocuğunun koyun sürüsü ile beraber kaçırılması ne demektir? Asıl acı tarafı da bu insanlara gözlerini tıkayan sözüm ona “Siyasiler, siyasi partiler.” ifadelerine yer verdi.

''Yandaşlık kötü bir şey de değildir. Herkes bir şeylerin yandaşı. Ben hakkın, adaletin, merhametin, yandaşıysam ne güzel yandaşlıktır o. Ben bu memleketi, Cumhuru, halkı, Cumhuriyeti çok seviyorum.''

Bedel şuydu; yafta. Yandaşlık kötü birşey değildir. İnadına yandaşım diyesim geliyor. Herkes bir şeylerin yandaşı. Ben hakkın, adaletin, merhametin, yandaşıysam ne güzel yandaşlıktır o. Gezi parkından sonra yaftalamalar başladı. Biraz sezgileriyle hareket eden birisiyim. Çok şükür yanılmadım. Bu konularda yaftalayan kaybediyor. Bu memleketin kadim değerlerini savunmak kimilerine göre birşeyci olmak demek. Ben bu memleketi, Cumhuru, halkı, Cumhuriyeti çok seviyorum. Çünkü bunun mukadder birşey olduğunu biliyorum. Kadimden beri gelen tüm değerlerimizi kucaklıyorum. Orta Asya'dan Selçukluya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne bu devlet bu millet bizim demiştim.

''Terörü doğuranlar, parlatanlar, mayasını yoğuranlar, ekmeğini pişirenler sonra ikram edenler hep bu eli dışarıda olan organizasyon. Benim Doğu'daki Kürt kardeşimin canını yakıyorlar, orada analar evlatlarını bekliyor.''

Diyarbakır anneleri ile ilgili Nevşehir'de başlayan bir kongremiz oldu. Adem Palabıyık, Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Hülya Koçyiğit, Ahmet Yenilmez, Ramazan Yelken, Tevfik Erdem ve çok kıymetli akademisyenler vardı. 1980'lerden beri canımızı yakan bir terör belasıyla uğraşıyoruz. Açıkça ve kızgınlıkla yazdığım meşhur bir mektubum var. O dönemde terörü doğuranlar, parlatanlar, mayasını yoğuranlar, ekmeğini pişirenler sonra ikram edenler hep bu eli dışarıda olan organizasyon. Benim Doğu'daki Kürt kardeşimin canını yakıyorlar, orada analar evlatlarını bekliyor. Biraz evvel babalık nasıl bir his diye sordun bana. İçim ağladı benim. Nevşehir'de ki kongreden sonra Ankara'ya oradan da Diyarbakır'a annelerimizin elini öpmeye gittik. O kadar kötü oldum ki onları görmek gerekiyor. Elimizi onlardan çekmememiz lazım. Buradan da bir kez daha söylemiş olayım. Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oradaydı. İletişim Başkanlığı'nın destekleri başından beri her zaman her yerde. Orada çadıra girer girmez evladına kavuşmuş ama mahcubiyetinden mutluluğunu diğerlerine ayıp olmasın diye yaşayamayan annenin acı tebessümü beni hepsinden daha fazla etkiledi.

''Bunlar bu coğrafyanın insanları, Kürt çocukları. 8 yaşındaki bir kız çocuğunun koyun sürüsü ile beraber kaçırılması ne demektir? Asıl acı tarafı da bu insanlara gözlerini tıkayan sözüm ona "Siyasiler, siyasi partiler".''

Bu çok acı birşey. Bunlar bu coğrafyanın insanları, Kürt çocukları. 8 yaşındaki bir kız çocuğunun koyun sürüsü ile beraber kaçırılması ne demektir? Asıl acı tarafı da bu insanlara gözlerini tıkayan sözüm ona "Siyasiler, siyasi partiler". Yazık. Oradalar ve gidip ziyaret bile etmeyen kısım da var. Neredeyse terör ile prim yapan ve annelerin gözyaşlarının artmasına sebep olan kim varsa bütün sitem ve bedduamız onadır. O annelerin gözyaşlarını dindirmemiz lazım. Devletimiz elinden geleni yapıyor. Tüm sanatçı arkadaşlarımızı, kanaat önderlerimizi, meslektaşlarımızı desteğe çağırıyorum. Gidip o anneleri görün.

Etiketler : 24 TV Arafta Sorular Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu
Babası için dua istedi

Babası için dua istedi
Örnek bir insan değilim!

Örnek bir insan değilim!
Yeni ikili

Yeni ikili
Fırat'ı beğeniyorum

Fırat'ı beğeniyorum
Özür dileyecekler

Özür dileyecekler
Tiyatro buluşması

Tiyatro buluşması
Şiddete karşı!

Şiddete karşı!
Her şey yolunda

Her şey yolunda
Esra Bilgiç kadın kahramanı oynamak istiyor

Esra Bilgiç kadın kahramanı oynamak istiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX