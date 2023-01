"8 yaşındaki bir kız çocuğunun koyun sürüsü ile beraber kaçırılması ne demektir?"

''Yandaşlık kötü bir şey de değildir. Herkes bir şeylerin yandaşı. Ben hakkın, adaletin, merhametin, yandaşıysam ne güzel yandaşlıktır o. Ben bu memleketi, Cumhuru, halkı, Cumhuriyeti çok seviyorum.''

Bedel şuydu; yafta. Yandaşlık kötü birşey değildir. İnadına yandaşım diyesim geliyor. Herkes bir şeylerin yandaşı. Ben hakkın, adaletin, merhametin, yandaşıysam ne güzel yandaşlıktır o. Gezi parkından sonra yaftalamalar başladı. Biraz sezgileriyle hareket eden birisiyim. Çok şükür yanılmadım. Bu konularda yaftalayan kaybediyor. Bu memleketin kadim değerlerini savunmak kimilerine göre birşeyci olmak demek. Ben bu memleketi, Cumhuru, halkı, Cumhuriyeti çok seviyorum. Çünkü bunun mukadder birşey olduğunu biliyorum. Kadimden beri gelen tüm değerlerimizi kucaklıyorum. Orta Asya'dan Selçukluya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne bu devlet bu millet bizim demiştim.

''Terörü doğuranlar, parlatanlar, mayasını yoğuranlar, ekmeğini pişirenler sonra ikram edenler hep bu eli dışarıda olan organizasyon. Benim Doğu'daki Kürt kardeşimin canını yakıyorlar, orada analar evlatlarını bekliyor.''

Diyarbakır anneleri ile ilgili Nevşehir'de başlayan bir kongremiz oldu. Adem Palabıyık, Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Hülya Koçyiğit, Ahmet Yenilmez, Ramazan Yelken, Tevfik Erdem ve çok kıymetli akademisyenler vardı. 1980'lerden beri canımızı yakan bir terör belasıyla uğraşıyoruz. Açıkça ve kızgınlıkla yazdığım meşhur bir mektubum var. O dönemde terörü doğuranlar, parlatanlar, mayasını yoğuranlar, ekmeğini pişirenler sonra ikram edenler hep bu eli dışarıda olan organizasyon. Benim Doğu'daki Kürt kardeşimin canını yakıyorlar, orada analar evlatlarını bekliyor. Biraz evvel babalık nasıl bir his diye sordun bana. İçim ağladı benim. Nevşehir'de ki kongreden sonra Ankara'ya oradan da Diyarbakır'a annelerimizin elini öpmeye gittik. O kadar kötü oldum ki onları görmek gerekiyor. Elimizi onlardan çekmememiz lazım. Buradan da bir kez daha söylemiş olayım. Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oradaydı. İletişim Başkanlığı'nın destekleri başından beri her zaman her yerde. Orada çadıra girer girmez evladına kavuşmuş ama mahcubiyetinden mutluluğunu diğerlerine ayıp olmasın diye yaşayamayan annenin acı tebessümü beni hepsinden daha fazla etkiledi.

''Bunlar bu coğrafyanın insanları, Kürt çocukları. 8 yaşındaki bir kız çocuğunun koyun sürüsü ile beraber kaçırılması ne demektir? Asıl acı tarafı da bu insanlara gözlerini tıkayan sözüm ona "Siyasiler, siyasi partiler".''

Bu çok acı birşey. Bunlar bu coğrafyanın insanları, Kürt çocukları. 8 yaşındaki bir kız çocuğunun koyun sürüsü ile beraber kaçırılması ne demektir? Asıl acı tarafı da bu insanlara gözlerini tıkayan sözüm ona "Siyasiler, siyasi partiler". Yazık. Oradalar ve gidip ziyaret bile etmeyen kısım da var. Neredeyse terör ile prim yapan ve annelerin gözyaşlarının artmasına sebep olan kim varsa bütün sitem ve bedduamız onadır. O annelerin gözyaşlarını dindirmemiz lazım. Devletimiz elinden geleni yapıyor. Tüm sanatçı arkadaşlarımızı, kanaat önderlerimizi, meslektaşlarımızı desteğe çağırıyorum. Gidip o anneleri görün.