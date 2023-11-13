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13 Kasım 2023 Pazartesi 19:54:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 19:54:00

Ali İhsan Yavuz: Yerel seçimler aday adayı başvuruları 22 Kasım'a ertelenmiştir

Kaynak: IHA

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimlerde aday adayı başvurularının 22 Kasım'a ertelendiğini duyurdu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kızılcahamam'da gerçekleştirilen il başkanları çalışma kampımızda il başkanlarımızın talebi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle yerel seçimler aday adayı başvuruları 22 Kasım'a ertelenmiştir. Teşkilat temayül yoklaması ise 26 Kasım'da yapılacaktır" dedi.

Etiketler : AliİhsanYavuz 22Kasım AK PARTİ
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