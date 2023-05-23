Kemal Kılıçdaroğlu'nun montaj iftiralarına videolu cevap!

Sosyal medyada yapılan algı operasyonlarında PKK'nın CHP'ye verdiği destek sanki montajmış algısı yaratılıyor. Montaj algısı yaratarak terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunun, Suriye'deki kolu PYD'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen onlarca açıklamasını perdelemeye çalışıyorlar.

Terör örgütlerinin açıktan destek verdiği 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun montaj iddialarına gazeteci Nedim Şener ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu'ndan videolu cevap geldi.

Montaj değil gerçek pic.twitter.com/GIfPSYuOIX — Nedim Şener ���� (@nedimsener2010) May 23, 2023

"MONTAJ DEĞİL GERÇEK"

Kılıçdaroğlu'nun montaj açıklamasına cevap gazeteci Nedim Şener'den geldi.

Şener sosyal medya hesabından "Montaj değil gerçek" başlığıyla paylaştığı videoda teröristlerin talepleriyle, Kılıçdaroğlu ve CHP'li isimlerin açıklamaları yer aldı.

Selahattin Demirtaş, 'Türkiye coğrafyası 20-25 bölge yönetimine ayrılabiliyor, yerinden yönetim bölgeleri oluşturulabilir.' diyerek özerklik isteğini dile getirdi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 'Avrupa yerel yönetimler özerklik şartlarının amaçlarını benimsiyoruz.' açıklamasını yaptı.

PKK yöneticisi Cemil Bayık, 'Avrupa'nın yerel yönetim şartları var. Biz bunların olduğu gibi uygulanmasını istiyoruz.' dedi. Cemil Bayık'ın 'Erdoğan'a karşı mücadele edin' sözleri de dikkat çekti.

"BÜYÜK TÜRKİYE ZAFERİ" için 28 Mayıs'ta sandık başına. HAYDİ! pic.twitter.com/xiuGAYEhdu — Dr. Hulki Cevizoğlu (@mhulkicevizoglu) May 23, 2023

AK Parti'den İstanbul Milletvekili olan gazeteci Hulki Cevizoğlu da Kılıçdaroğlu'nun söz konusu iddialarını çürüten bir video yayınladı.