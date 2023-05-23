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23 Mayıs 2023 Salı 17:00:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2023 Salı 17:00:00

Kemal Kılıçdaroğlu'nun montaj iftiralarına videolu cevap!

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7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK'lı dostlarından her geçen gün yeni bir destek açıklaması geliyor. Sosyal medyada yapılan algı operasyonlarında PKK'nın CHP'ye verdiği destek sanki montajmış algısı yaratılıyor. Ancak sosyal medyada PKK'nın yöneticileri olan Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Cemil Bayık ve HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ve yerel yönetim özerklik şartı ile ilgili açıklamaları gündeme geldi.

Sosyal medyada yapılan algı operasyonlarında PKK'nın CHP'ye verdiği destek sanki montajmış algısı yaratılıyor. Montaj algısı yaratarak terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunun, Suriye'deki kolu PYD'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen onlarca açıklamasını perdelemeye çalışıyorlar.

Terör örgütlerinin açıktan destek verdiği 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun montaj iddialarına gazeteci Nedim Şener ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu'ndan videolu cevap geldi.

"MONTAJ DEĞİL GERÇEK"

Kılıçdaroğlu'nun montaj açıklamasına cevap gazeteci Nedim Şener'den geldi.

Şener sosyal medya hesabından "Montaj değil gerçek" başlığıyla paylaştığı videoda teröristlerin talepleriyle, Kılıçdaroğlu ve CHP'li isimlerin açıklamaları yer aldı.

Selahattin Demirtaş, 'Türkiye coğrafyası 20-25 bölge yönetimine ayrılabiliyor, yerinden yönetim bölgeleri oluşturulabilir.' diyerek özerklik isteğini dile getirdi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 'Avrupa yerel yönetimler özerklik şartlarının amaçlarını benimsiyoruz.' açıklamasını yaptı.

PKK yöneticisi Cemil Bayık, 'Avrupa'nın yerel yönetim şartları var. Biz bunların olduğu gibi uygulanmasını istiyoruz.' dedi. Cemil Bayık'ın 'Erdoğan'a karşı mücadele edin' sözleri de dikkat çekti.

AK Parti'den İstanbul Milletvekili olan gazeteci Hulki Cevizoğlu da Kılıçdaroğlu'nun söz konusu iddialarını çürüten bir video yayınladı.

Etiketler : PKK Kılıçdaroğlu Montaj değil gerçek CHP
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